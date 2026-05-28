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“Los Colores del Istmo”, documental de la NFL en México ganó un Sports Emmy Award

Colores del Istmo, documental de la NFL México ganó un Emmy | CAPTURA
Colores del Istmo, documental de la NFL México ganó un Emmy | CAPTURA
Rafael Trujillo 19:52 - 27 mayo 2026
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El documental mexicano destaca impacto del Flag Football en Oaxaca

El documental “Los Colores del Istmo”, producido por NFL México y Mundo NFL, fue galardonado en la categoría Outstanding Sports Feature Story In Spanish durante la edición número 47 de los Sports Emmy Awards.

La producción fue premiada en Nueva York como parte de los reconocimientos que cada año distinguen a contenidos deportivos audiovisuales de diferentes partes del mundo. El cortometraje forma parte de una serie documental enfocada en el crecimiento del Flag Football en comunidades alejadas de las grandes ciudades y en proyectos impulsados por NFL México dentro de sus programas de responsabilidad social.

En esta ocasión, el documental fue realizado en San Blas Atempa, municipio ubicado en la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. La historia retrata el desarrollo del Flag Football en la comunidad y sigue la vida de Alexander, un joven muxe que encontró en este deporte una oportunidad de crecimiento personal y deportivo.

La producción también muestra cómo esta disciplina ha abierto espacios para jóvenes de escasos recursos, permitiéndoles competir en torneos estatales y nacionales. El relato se centra en la manera en que el deporte contribuye a derribar barreras geográficas y de género dentro de la región.

De acuerdo con NFL México, el programa llegó a la Escuela Secundaria Técnica 69, donde el Flag Football fue incorporado al programa académico. Meses después de iniciar actividades, el equipo de los Tigres, encabezado por Alexander, consiguió el campeonato estatal Sub-12.

El documental sigue el Flag Football en comunidades como Tehuantepec, Oaxaca | CAPTURA
El documental sigue el Flag Football en comunidades como Tehuantepec, Oaxaca | CAPTURA

Tras obtener el título estatal, el conjunto representó a Oaxaca en el Campeonato Nacional celebrado en Monterrey, Nuevo León, marcando uno de los momentos centrales del documental reconocido en los Sports Emmy Awards.

La estatuilla fue recibida por Izamná Crail, Director de Marketing de NFL México y productor ejecutivo del proyecto, además del productor Mervyn Bailey y los directores Rubén Bañuelos e Iván López-Barba.

Izamná Crail, Mervyn Bailey, Rubén Bañuelos e Iván López-Barba recibieron la estatuilla | NFL México
Izamná Crail, Mervyn Bailey, Rubén Bañuelos e Iván López-Barba recibieron la estatuilla | NFL México

Con este reconocimiento, NFL México acumuló su tercer premio consecutivo en los Sports Emmy Awards dentro de la categoría Outstanding Sports Feature Story In Spanish.

En 2023, la organización produjo el documental “Diana Flores: La Campeona de Nextitla”, enfocado en la historia de la mariscal de campo mexicana Diana Flores y su equipo. Esa producción también fue reconocida por la academia estadounidense. Un año después, el documental “El Sueño de Cieneguitas” obtuvo el mismo galardón, consolidando la presencia de NFL México en esta categoría dentro de los Sports Emmy Awards.

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