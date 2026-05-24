¿Qué equipos se han mudado de ciudades en la NFL?

Los Chicago Bears y el Campo del Soldado son prácticamente sinónimos, sin embargo, el equipo de la Ciudad del Viento ha buscado un nuevo hogar en los últimos años. El conjunto de los Osos anunció hace unos días que su intención ha sido permanecer en Chicago, pero la falta de un cambio en su recinto como locales o uno nuevo dentro de la ciudad los ha obligado a buscar una nueva casa.

Ahora, el conjunto de los Bears anunció que sus destinos más probables están en Arlington Heights y Hammond, todos dentro de Illinois, pero lejos de Chicago. Con el probable cambio de los Osos, es inevitable no recordar a los equipos que se han mudado y se han convertido en nómadas de la NFL.

Caleb Williams, mariscal de campo de Chicago Bears | AP

Los nómadas de la NFL: franquicias con múltiples viajes

Los Angeles / Las Vegas Raiders: Ninguna franquicia simboliza mejor el nomadismo de la liga que los Raiders. Iniciaron en Oakland, se mudaron a Los Ángeles en 1982, regresaron a Oakland en 1995 y, finalmente, establecieron su hogar en Las Vegas en 2020.

Los Angeles Rams: Tras dejar Los Ángeles por St. Louis en 1995, la franquicia regresó a California en 2016, atrayendo nuevamente a los aficionados de la segunda ciudad más grande de EE. UU.

Allegiant Stadium, casa de Las Vegas Raiders | AP

Baltimore Colts a Indianápolis (1984): Considerado uno de los movimientos más infames, los Colts se trasladaron a Indianápolis bajo el manto de la noche, lo que dejó a Baltimore, una ciudad con una rica tradición de fútbol, sin equipo hasta 1996.

Cleveland Browns a Baltimore (1996): El dueño de los Browns, Art Modell, movió la histórica franquicia a Baltimore, donde se refundó como los Baltimore Ravens. A cambio de la partida, la NFL prometió y cumplió el regreso del nombre, la historia y el legado de los Browns a Cleveland, que recibió un equipo de expansión en 1999.

Shedeur Sanders, mariscal de campo de los Browns | AP

El Regreso a Los Ángeles

El mercado de Los Ángeles, vacío durante más de veinte años (1995-2016), se convirtió en el destino principal de las reubicaciones más recientes.