Chicago Bears apunta a tomar una decisión sobre su nuevo estadio tras el Draft

Los Chicago Bears continúan con su proceso para definir la construcción de su nuevo estadio y finalmente podrían tomar una decisión que defina donde se construirá, después del Draft de la NFL. De acuerdo con una fuente de la liga, el comité de estadios de la NFL ha convocado una reunión durante la semana del 27 de abril para conocer los avances más recientes del proyecto.

La sesión se realizará de forma virtual y tendrá como objetivo principal recibir información actualizada por parte de la directiva del equipo sobre el estado de su candidatura. Actualmente, el proyecto contempla dos posibles ubicaciones: Arlington Heights, donde la organización posee terrenos, y un sitio alternativo en Hammond, Indiana.

Los Chicago Bears apuntan a dejar el Soldier Field atrás | AP

Comité de estadios evaluará avances del proyecto

El comité encargado de analizar este tipo de desarrollos está integrado por figuras clave de la liga. Entre ellos se encuentra el presidente de los Bears, George McCaskey, así como propietarios como Art Rooney II, Jed York, Amy Adams Strunk y Stephen Jones, además de ejecutivos como Sashi Brown y Kevin Demoff.

La función de este comité es formular recomendaciones al comisionado Roger Goodell y al resto de la liga en temas relacionados con la construcción, financiación y modernización de estadios.

El presidente y director ejecutivo del equipo, Kevin Warren, manifestó recientemente su optimismo durante la reunión anual de la liga celebrada en Phoenix. En ese contexto, aseguró que los Bears podrían tomar una decisión sobre la sede del nuevo estadio “a finales de la primavera o principios del verano”.

Soldier Field, casa de los Chicago Bears | AP

Decisión podría influir en votación de propietarios

El proceso para concretar el proyecto ha sido prolongado desde que la franquicia acordó la compra de terrenos en Arlington Heights a Churchill Downs Inc. en septiembre de 2021. A pesar de ello, Warren mantiene la proyección de que el equipo pueda contar con un estadio cubierto listo para la temporada 2030.

Tras la realización del Draft, programado del 23 al 25 de abril, la organización deberá compartir sus avances más recientes con el comité, en lo que representa un paso dentro del proceso establecido por la liga. Cabe señalar que cualquier posible traslado, ya sea a Arlington Heights o a Hammond, deberá contar con la aprobación de la NFL antes de concretarse.

Aún está por definirse si los Bears podrán reunir la información necesaria para tomar una determinación antes de la reunión de propietarios de primavera, que se llevará a cabo del 19 al 20 de mayo en Orlando, Florida.