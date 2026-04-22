Mike Tomlin será analista tras dejar a los Pittsburgh Steelers

Por primera vez en dos décadas, Mike Tomlin no estará en la banda de un equipo de la NFL durante la temporada de otoño. El exentrenador en jefe de los Pittsburgh Steelers cambiará el sideline por el estudio, al integrarse como analista al programa dominical de NBC, “Football Night in America”.

Según diversos reportes, el acuerdo se concretó tras semanas de conversaciones. De acuerdo con el periodista Jeremy Fowler, las negociaciones entre Tomlin y la cadena se intensificaron hace dos semanas en Augusta, Georgia.

Mike Tomlin | AP

Un cambio de rumbo tras casi dos décadas en Pittsburgh

Tomlin, de 53 años, renunció en enero como entrenador en jefe de Pittsburgh tras 19 temporadas al frente de la franquicia. Durante ese periodo, se consolidó como uno de los técnicos más consistentes de la liga, acumulando un récord de 193-114-2 en temporada regular y 8-12 en postemporada, además de no registrar campañas con balance negativo.

A los 36 años, el entrenador conquistó el Super Bowl XLIII en su segunda temporada, convirtiéndose en el head coach más joven en ganar el Trofeo Lombardi en ese momento. Años después, Sean McVay igualaría esa marca al coronarse también a los 36 en 2022.

Mike Tomlin, head coach de los Pittsburgh Steelers | AP

Con su llegada a NBC, Tomlin se convierte en el segundo ex entrenador en jefe de los Steelers en incursionar en la televisión. Antes que él, Bill Cowher, su predecesor en Pittsburgh, dio el salto a la radiodifusión al integrarse a CBS como analista en 2007, sin regresar posteriormente a los emparrillados.

Tomlin, reconocido por su estilo directo y su capacidad de comunicación, ahora trasladará esa experiencia al análisis televisivo en uno de los programas previos más importantes de la NFL. Su incorporación marca una nueva etapa profesional tras cerrar un ciclo de casi dos décadas con una de las franquicias más tradicionales de la liga.