De la cancha a la televisión: los exseleccionados mexicanos que encontraron un nuevo hogar en la pantalla

Representar a México en una Copa del Mundo es uno de los máximos sueños para cualquier futbolista. Sin embargo, una vez concluida su etapa dentro de las canchas, varios exintegrantes de la Selección Mexicana han encontrado una nueva forma de mantenerse ligados al futbol: los medios de comunicación.

La televisión deportiva mexicana cuenta actualmente con una importante presencia de exseleccionados nacionales que pasaron de disputar partidos con el Tricolor a analizar, comentar y debatir sobre el juego frente a las cámaras.

Micrófono TUDN | IMAGO7

¿Quiénes son los exseleccionados en los medios?

Uno de ellos es Kikin Fonseca, quien ha trasladado su experiencia como jugador a los espacios televisivos.

Ricardo Peláez también dio el salto a los medios tras su carrera como futbolista, convirtiéndose en uno de los analistas más influyentes antes de asumir distintos cargos directivos dentro del futbol mexicano.

Ricardo Peláez y David Faitelson | IMAGO7

La lista de exseleccionados que han participado o participan en televisión incluye además a figuras históricas como Hugo Sánchez, máximo goleador mexicano en Europa; Jared Borgetti, uno de los mejores rematadores de cabeza en la historia del país.

También se une a esta lista Mario Carrillo, Francisco Gabriel de Anda y Roberto Gómez Junco.

ESPN cuenta con varios

Incluso Óscar Pérez, mundialista con México y uno de los porteros más emblemáticos del futbol nacional, ha tenido apariciones en cápsulas y contenidos especiales de ESPN.

A ellos se suma Alberto García Aspe, otro histórico seleccionado nacional que también ha incursionado en el análisis deportivo.