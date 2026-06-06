Chicharito Hernández se pone la verde y se 'sube' al barco del Tri a una semana de arrancar el Mundial

Con el arranque de la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina la fiebre mundialista envuelve a propios y extraños, pero hubo un caso en particular que le dio la vuelta al mundo, pues Javier 'Chicharito' Hernárndez regresó con los colores de la Selección Mexicana de manera inesperada.

Javier Hernández en publicación | IG:@ch14_

¿Cómo volvió Chicharito con México?

A través de sus redes sociales, el mítico ‘14’ de México y de las Chivas Rayadas del Guadalajara posó con la nueva playera del Tricolor, indumentaria que se usará durante la Copa del Mundo. Con las imágenes Javier acudió a la nostalgia y reconoció que hace tiempo que no usaba una playera de la Selección.

“Me regalaron esta playera y se me metió una basurita en el ojo :’) llevaba mucho tiempo sin ponérmela… interesante!”, escribió en la publicación el máximo goleador de la Selección.

Chicharito Hernández con la playera de la Selección Mexicana | IG:@ch14_

Hernández lucía como todo un jugador de la convocatoria de Javier ‘Vasco’ Aguirre, situación que le reconoció más de un seguidor, pues pese a su última etapa dentro de las canchas, el ex delantero del West Ham, Real Madrid y Bayer Leverkusen aún es recordado con mucho cariño.

Mensajes como: “Te mereces un partido de despedida con la Selección”, “Te extraño en la selección”, “Que bien te queda el jersey de la selección”, inundaron la publicación del Chicharo.

Javier Hernández con la playera del Mundial de México | IG:@ch14_

El legado de Hernández

Hay carreras que han ilusionado a más de un mexicano, pero sin duda, la historia de Javier ‘Chicharito’ Hernández es una de las más cautivadoras y emocionantes para el pueblo meixcano; conquistado Manchester, Madrid y Leverkusen el canterano del Rebaño se volvió un ícono de la delantera mexicana.

Con una magnífica carrera en Europa era obvio que su ciclo con la Selección Mexicana también explotaría. Luego de 109 partidos, Chicharito se consagró como el máximo goleador del Tricolor, llegando a 52 anotaciones, superando a ídolos como Jared Borguetti y Enrique Borja, además de formar parte de la plantilla mexicana en tres copas del mundo (2010, 2014 y 2018).