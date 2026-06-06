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Futbol

México Femenil se impone a Australia con agónico gol de Diana Ordóñez

México Femenil ante Australia l X:Miseleccionfem
Ramiro Pérez Vásquez 07:45 - 06 junio 2026
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La Selección Mexicana se sigue preparando rumbo al Mundial 2027

La Selección Mexicana Femenil dio un paso positivo en su proceso de preparación rumbo a la Copa Mundial de Brasil 2027 al imponerse por marcador de 1-0 a Australia en un partido amistoso que dejó buenas sensaciones para el conjunto dirigido por Pedro López.

El encuentro se disputó con intensidad desde los primeros minutos, con dos selecciones que buscaron imponer condiciones en la mitad del campo y generar peligro mediante rápidas transiciones ofensivas. México mostró orden táctico y una mayor claridad en la elaboración de jugadas.

México previo al duelo ante Australia l X:Miseleccionfem

Las australianas intentaron aprovechar su fortaleza física y la velocidad de sus atacantes para inquietar la portería mexicana, pero se encontraron con una zaga bien organizada que respondió de manera efectiva en los momentos de mayor exigencia.

Por su parte, el Tricolor fue creciendo conforme avanzó el compromiso. La movilidad de sus mediocampistas y la creatividad en el último tercio permitieron a las mexicanas acercarse cada vez con mayor frecuencia al arco rival, aunque durante gran parte del encuentro faltó precisión en la definición.

El contrataque de México orquestado por Charlyn Corral l CAPTURA

¿Cómo llegó el gol?

La acción decisiva llegó gracias a una auténtica obra colectiva encabezada por Charlyn Corral. La experimentada atacante tomó el balón cerca del mediocampo y comenzó una espectacular conducción que rompió líneas y desarticuló a la defensa australiana.

Corral encontró el apoyo de Alice Soto en una pared que permitió acelerar aún más el desdoble ofensivo. La joven futbolista devolvió el esférico en el momento preciso, dejando a la goleadora mexicana con espacio para ingresar al área y continuar la jugada.

México Femenil logró su segunda victoria ante Australia l X:Miseleccionfem

Ya dentro de la zona de peligro, Charlyn levantó la cabeza y sirvió un pase preciso para Diana Ordóñez, quien apareció oportunamente para definir con categoría y enviar el balón al fondo de las redes, firmando así el único tanto de la tarde.

Con miras al Mundial

Con este triunfo, México continúa fortaleciendo su proyecto de cara al Mundial de Brasil 2027 y que representó apenas la segunda victoria ante las Matildas. Más allá del resultado, el combinado nacional mostró solidez, entendimiento colectivo y variantes ofensivas que ilusionan a la afición en el camino hacia la próxima justa mundialista.

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