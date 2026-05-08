Selección Mexicana Femenil lanza convocatoria para adquirir boletos VIP para BTS

La Selección Mexicana Femenil se une a la fiebre que ha desatado la banda surcoreana llamada BTS en la Ciudad de México; a través de redes sociales la cuenta oficial del combinado mexicano abrió una convocatoria para poder adquirir un pase doble para el concierto.

"Imposible no ser parte de ARMY… Incondicionales fans del K-Pop, les tenemos un regalo para gozar de una noche junto a BTS… PASE DOBLE PARA ESTE 10 DE MAYO", resaltó el posteo en X acompañado de un link para el registro.

La gira de BT / FB: @bangtan.official

De inmediato la respuesta no se hizo esperar y algunos aficionados destacaron en el apartado de comentarios agradeciendo y mostrando su captura que habían completado el llenado de datos para poder ser los partícipes y con la oportunidad de llevarse el regalo.

Y es que, desde que se anunció el regreso de BTS a territorio mexicano, la demanda fue histórica. Las entradas para las tres fechas se agotaron en cuestión de minutos, dejando a miles de personas en largas filas virtuales y con la esperanza de conseguir un lugar para ver a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook en vivo.

Las más emocionadas de la visita de BTS a Palacio Nacional fueron las Army's / Especial

¿Cómo fue el encuentro entre Sheinbaum y BTS?

La visita de BTS a México se convirtió en uno de los momentos más comentados del año y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum reveló detalles inéditos de la reunión que sostuvo con los siete integrantes de la agrupación surcoreana dentro de Palacio Nacional, donde además confirmó que existe la posibilidad de que el grupo regrese al país en 2027.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria sorprendió al compartir un video donde aparece acompañada por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook en uno de los salones del recinto presidencial. El encuentro ocurrió apenas unas horas después de que los idols saludaran desde el balcón principal a más de 50 mil fans que abarrotaron el Zócalo capitalino para verlos por unos minutos.

Los BTS tomaron fotos y videos del momento al estar en Zócalo capitalino / Especial

¿BTS volverá a México en 2027?

Uno de los momentos que más emocionó a las fans ocurrió cuando Sheinbaum contó que preguntó directamente a los integrantes de BTS si les gustaría regresar a México el próximo año. La respuesta fue inmediata y al mismo tiempo. Los siete integrantes respondieron que “¡sí!”.