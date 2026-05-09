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Futbol

¿Cristiano Ronaldo campeón del mundo? Un modelo matemático predice al monarca del Mundial 2026

Cristiano Ronaldo levantando al Copa del Mundo l Chat GPT
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 18:31 - 08 mayo 2026
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Este especialista y su increíble modelo matemático ya han acertado al campeón de los últimos tres Mundiales

La Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina, siendo esta edición la más grande de la historia con 48 selecciones participantes, por lo que las apuestas sobre quién levantará el trofeo ya comenzaron. Sin embargo, existe un modelo matemático que ya predijo quién sería el próximo campeón del mundo.

@cnnee Joachim Klement, analista de investigación y estratega de inversiones, explicó el modelo matemático con el que acertó a los campeones de los Mundiales de 2014, 2018 y 2022. Ahora, proyecta quién ganará la Copa Mundial de la #FIFA 2026. #cnnenespañol ♬ sonido original - CNN en Español

¿Argentina repetirá campeonato?

Joachim Klement es un analista de investigación y estratega de inversiones que desarrolló un modelo matemático con gran impacto mediático, ya que acertó a los campeones de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Qatar 2022.

Para la edición de 2026, el especialista volvió a poner en marcha su sistema de predicción, el cual toma en cuenta factores como el rendimiento reciente de las selecciones, estadísticas históricas, nivel de los futbolistas, valor de mercado y desempeño en torneos internacionales y hasta la ‘suerte’.

De acuerdo con el análisis, la final del Mundial 2026 sería entre Portugal y Países Bajos, con la Naranja Mecánica saliendo campeona de esta edición; esto abriría la posibilidad de que Cristiano Ronaldo juegue por el campeonato que tanto ha esperado en su carrera, pero sin éxito.

Van Gaal se estrena con victoria al frente de Holanda | EFE

Cristiano Ronaldo sueña con cerrar su carrera con la Copa del Mundo

Aunque el astro portugués llegará al Mundial 2026 con 41 años, Cristiano Ronaldo ha dejado claro en varias ocasiones que su objetivo es disputar el torneo y pelear por el campeonato con Portugal.

Cristiano Ronaldo festejando su gol 970 | x:@ AlNassrFC

La generación portuguesa encabezada por figuras como Rafael Leão, Bruno Fernandes, Bernardo Silva y João Félix también aparece como uno de los puntos fuertes dentro del modelo matemático.

Además, Portugal ha mantenido un crecimiento constante en competencias internacionales durante los últimos años, consolidándose como una de las selecciones más competitivas de Europa.

Selección de Portugal en el Estadio Banorte | MEXSPORT
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