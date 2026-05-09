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Empelotados

¡Nuevo gurú del amor! Martinoli sorprende en nueva faceta a lo 'Temach'

Martinoli habla sobre el enamoramiento l IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 19:36 - 08 mayo 2026
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El narrador de TV Azteca dejó sus palabras de sabiduría con romanticismo

Christian Martinoli, el narrador de TV Azteca, aprovechó la pausa en el futbol emxicano para lanzar ‘recomendaciones’ sobre el amor en las parejas y ahondó en el tema que dejó a sus seguidores admirados.

Christian Martinoli en transmisión de la Liga MX | IMAGO 7
Christian Martinoli en transmisión de la Liga MX | IMAGO 7

¿Qué dijo Martinoli? 

En un corto mostrado por parte de los ‘Farsantes con Gloria’ aparece el elemento del Ajusco junto a el Doctor García hablando sobre el tema del enamoramiento: “Hay estudios, doctor, que dicen que el enamoramiento cabrón entre los seis meses y los dieciocho meses.”

“O sea, el este enamoramiento de arrebatos, lo de locura, de me meto en el avión. Eso al doctor le duraba dieciocho días, pero general son dieciocho meses”, resaltó Martinoli entrando apenas a ahondar sobre el tema.

Martinoli en los 'Farsantes con Gloria' | CAPTURA

“Luego ya es un acto de convivencia. Yo sí te recomendaría que más allá del tema sexual, porque todo el mundo tiene esta transacción y la locura y la fiesta y la rosa. Y todo es emocionante, es pasional y los regalos y te emociona y tal.” relató 

Finalmente, Martinoli recomendó no solamente irse con las pasiones desenfrenadas porque luego se puede acabar todo cuando no hay conexión más allá del ‘acto’: Que tengas también una persona con la cual estés identificado para poder platicar, porque cuando la pasión empieza a dejar de ser lo primordial. 

“Bueno, ojalá tengas alguien con quien platicar, porque si nada más esa persona en el vulgo te calienta, ya cuando se acaba la calentura y dices, chingale, ¿y ahora de qué platico? no nos aguantamos ni para nada”, catapultó.

Zague, Martinoli y Luis García | IMAGO7

¿La sabiduría de Martinoli llegará a Netflix?

La reciente noticia que se desató, y cimbró el futbol mexicano, con la llegada de la Selección Mexicana a Netflix para que las Finales de la Nations League y las próximas ediciones de Copa Oro (2027 y 2029) sean transmitidas por la plataforma streaming, ahora parece tener narradores.

Tanto Christian Martinoli como Luis García han dado a conocer que están a detalles de cerrar el acuerdo con Netflix para ser parte de los partidos del Tri; sin embargo, hasta el momento no hay nada cerrado, pero las negociaciones están allí para oficializarse.

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