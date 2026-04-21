Martinoli y Dr. García apuntan a narrar partidos de la Selección Mexicana en Netflix

La reciente noticia que se desató, y cimbró el futbol mexicano, con la llegada de la Selección Mexicana a Netflix para que las Finales de la Nations League y las próximas ediciones de Copa Oro (2027 y 2029) sean transmitidas por la plataforma streaming, ahora parece tener narradores.

Tanto Christian Martinoli como Luis García han dado a conocer que están a detalles de cerrar el acuerdo con Netflix para ser parte de los partidos del Tri; sin embargo, hasta el momento no hay nada cerrado, pero las negociaciones están allí para oficializarse.

“Posiblemente la gente de Netflix, me han informado Dr., que quieren negociar con el Doctor García para que vaya y transmita de forma, dígamos, temporal los partidos de la Selección Mexicana. Estamos en eso, estamos arreglando las cosas con Azteca, estamos en una situación de contrato con Azteca, con Rafa Rodríguez que es nuestro supremo, con el Pollo que es nuestro director, con Benjamín que es el mero, mero", resaltó Martinoli.

Selección Mexicana en celebración en la Copa Oro 2025 | MEXSPORT

“Y también del Mundial Femenil. Estamos muy contentos las cosas van caminando bien. Ya estamos en negociación de ocho años que vamos a cerrar próximamente. Para estar otra vez dos ciclos mundialistas y podemos platicar por su puesto con nuestros jefes y decirles a Netflix, hay un pedazo de pastel que podamos compartir”, mencionó Luis García, todo esto en un momento dentro ‘Los Farsantes con Gloria’.

Luis García y Christian Martinoli | IG: @garciaposti

Lo anticiparon tras anuncio de Netflix

Cabe mencionar, que un par de horas después de que Netflix confirmó la adquisición de los derechos para los dos torneos de la confederación de Norte y Centroamérica, Martinoli publicó un contundente mensaje en su cuenta de X, antes Twitter. "Esto huele al regreso de PiteraCup", escribió el narrador de TV Azteca.

PiteraCup fue la manera en que Martinoli y su compañero Luis García se refirieron a la edición 2025 de Copa Oro, cuyos derechos de transmisión estuvieron a cargo exclusivamente de Televisa. En esa ocasión, luego de que TV Azteca quedó fuera de las negociaciones, Martinoli y el 'Doctor' empezaron a transmitir sus narraciones -sin imagen- por medio de su canal de YouTube, Farsantes con Gloria.

¿Cómo se dio el anuncio de Netflix?

El anuncio oficial se dio de manera inesperada este martes 14 de abril por medio de las redes sociales de Netflix Latinoamérica. "Alineación confirmada: A partir de 2027, Netflix será la casa de las Finales de la Liga de Naciones y la Copa Oro de la Concacaf en México", se lee en la publicación. Sin embargo, por ahora no se sabe si señales como Televisa o TV Azteca podrán compartir la transmisión para algunos compromisos.

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