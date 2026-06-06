Conflicto por palcos del Estadio Ciudad de México para el Mundial 2026 llega a la FIFA

A menos de una semana del inicio de la Copa del Mundo 2026, la FIFA ha sido formalmente notificada por un juez mexicano sobre un conflicto legal que involucra el acceso de los propietarios de palcos y plateas en el Estadio Ciudad de México.

El máximo organismo del futbol mundial recibió una comunicación oficial sobre las medidas cautelares dictadas por un juzgado, a raíz de una disputa entre los dueños de los asientos y la administración del estadio. Esta situación podría afectar la disponibilidad de dichos espacios durante el torneo.

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La información del documento

Según documentos a los que tuvo acceso RÉCORD, la notificación fue entregada en las oficinas de la FIFA en México. El objetivo es informar al ente rector del futbol sobre las "providencias precautorias" solicitadas por la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas.

La notificación fue ejecutada por personal del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México. Según el acta correspondiente, el funcionario judicial acudió al domicilio de FIFA ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 350, en la colonia Juárez.

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FIFA y comité organizador al tanto

La cédula de notificación señala que fueron entregadas copias de los autos emitidos los días 20 de mayo y 4 de junio de 2026, así como documentación certificada relacionada con las medidas cautelares concedidas dentro del procedimiento.

Tanto la FIFA como el comité organizador local, FWC2026, han sido informados de la situación, lo que añade un elemento de incertidumbre a la organización del evento en una de sus sedes principales.