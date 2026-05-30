Carlo Ancelotti garantiza que Neymar estará con Brasil en el Mundial 2026 pese a lesión

Carlo Ancelotti despejó cualquier duda sobre la participación de Neymar en la Copa del Mundo 2026 al asegurar que el delantero estará disponible para representar a Brasil, pese a la lesión muscular que actualmente lo mantiene fuera de las canchas. El estratega italiano mostró total confianza en la recuperación del futbolista y destacó su compromiso durante la concentración de la Canarinha.

En conferencia de prensa realizada en Teresópolis, previo al amistoso entre Brasil y Panamá en el Estadio Maracaná, Ancelotti afirmó que Neymar forma parte de los planes del equipo para el Mundial. El técnico señaló que existe la posibilidad de que el atacante esté listo para el debut frente a Marruecos y, en caso contrario, para el segundo compromiso ante Haití.

Neymar Jr. | AP

Ancelotti respalda a Neymar pese a la lesión

El exentrenador del Real Madrid dejó claro que la convocatoria del número 10 nunca estuvo en duda. "Neymar va a estar con nosotros", aseguró el estratega, quien también reiteró que los 26 futbolistas convocados tienen previsto participar en la justa mundialista que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La presencia de Neymar generó debate en los días previos al anuncio de la lista definitiva, debido a los problemas físicos que arrastraba desde su etapa con Santos. Aunque el club brasileño informó inicialmente que el jugador presentaba únicamente un edema, los médicos de la selección realizaron nuevos estudios y detectaron una lesión muscular de grado II en el gemelo derecho.

De acuerdo con el reporte médico de la Confederación Brasileña de Futbol, el tiempo estimado de recuperación oscila entre dos y tres semanas. Esta situación obligó al cuerpo técnico a implementar un plan de trabajo específico para acelerar el regreso del delantero sin comprometer su estado físico.

Carlo Ancelotti, entrenador de Brasil | AP

Neymar trabaja para llegar en óptimas condiciones

Ancelotti explicó que la selección brasileña asumió el control de la recuperación del jugador una vez iniciada la concentración nacional. Además, destacó la actitud mostrada por Neymar durante estos días, asegurando que se encuentra motivado y enfocado en regresar lo antes posible a la actividad competitiva.

"El jugador fue convocado porque tenía que ser convocado. Está trabajando muy bien y está animado", comentó el entrenador italiano, quien considera que el atacante ha tenido mala suerte con esta lesión, pero mantiene una evolución positiva bajo la supervisión del cuerpo médico de Brasil.

Finalmente, Ancelotti reveló que sostuvo conversaciones con Neymar sobre su papel dentro del equipo durante el Mundial 2026. El técnico destacó que el futbolista comprende perfectamente la responsabilidad que tendrá en el torneo y confía en que será una pieza clave para las aspiraciones de Brasil en la búsqueda de un nuevo título mundial.