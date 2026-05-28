¿Se pierde el Mundial? Neymar sufre nueva lesión previo a la justa

Y un día la samba volvió a escucharse con alegría, y ese día fue cuando Carlo Ancelotti anunció la presencia de Neymar Jr. en la Copa del Mundo 2026. El entrenador italiano incluyó al actual jugador del Santos en la lista final de 26 jugadores de cara a la justa; sin embargo, Ney sufrió una nueva lesión que lo mantendrá fuera de actividad de dos a tres semanas.

Después de que los convocados por Brasil llegaron a las instalaciones de la Verdeamarela en helicóptero, el exjugador del Barcelona y Paris Saint-Germain se sometió a unos exámenes médicos extraoficiales. Pese a que no se ha revelado la gravedad de la lesión, se ha llegado a especular los partidos que Ney se perderá.

Neymar Jr. en un partido en Qatar 2022 l MEXSPORT

Neymar: fuera de amistosos y probablemente contra Marruecos

La Canarinha de Ancelotti tendrá dos ensayos previos a su participación en la justa veraniega, los cuales serán Panamá y Egipto. Rodrigo Lasmar, médico del conjunto brasileño, informó que la lesión de Ney fue muscular, por lo que no estará en dichos cotejos de carácter amistoso.

Sin embargo, lo que tiene a todo el pueblo brasileño -y los amantes del jogo bonito- en duda es cuándo podrá estar Neymar al 100 por ciento. Además de perderse dichos encuentros, el último gran ídolo paulista apunta a no estar en el debut mundialista ante Marruecos.

Neymar en Qatar 2022 MEXSPORT

Neymar en Mundiales: garantía de espectáculo

La presencia de tipos de la envergadura de Neymar siempre será bienvenida por cualquier aficionado al futbol. A diferencia del resto de futbolistas actuales, Ney cuenta con esa picardía y magia que ya no se ve todos los días.

El último heredero del jogo bonito comenzó su carrera mundialista en Brasil 2014, mismo en que tuvo su mejor momento goleador. En la Copa del Mundo en casa, el jugador brasileño anotó cuatro goles; aunque lo más recordado en su participación fue la escalofriante lesión que sufrió en Cuartos de Final ante Colombia.

En Rusia 2018 y Qatar 2022, Neymar anotó dos goles en cada una de dichas justas. Sin embargo, su participación en el partido ante Croacia en Medio Oriente quedará para los anales de la historia, pues aquel tanto in extremis le dio una ligera esperanza al pueblo brasileño.