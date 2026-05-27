Neymar sorprende con su llegada a la Selección de Brasil

Los integrantes de la Selección de Brasil comenzaron a llegar a la Granja Comary, sede de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ubicada a las afueras de Río de Janeiro, con miras a su preparación previo a la Copa del Mundo 2026. Pero a pesar de todas las figuras que conforman la Verdeamarela, fue Neymar quien se llevó los reflectores.

Desde hace meses la inclusión del delantero de Santos en la lista final fue tema de conversación y cuando 'Carletto' confirmó su llamado, se desató una algarabía entre la afición brasileña. Sin embargo, a pesar del entusiasmo ante la posibilidad de que 'Ney' dispute su último mundial, todavía un aire de temor e incertidumbre por el estado físico del jugador.

Un aficionado de Brasil sostiene una imagen de Neymar | AP

Neymar se llevó los reflectores al llegar en helicóptero

Casemiro fue el primer jugador que se presentó en la concentración, en la madrugada del pasado lunes 25 de mayo, con lo que inició formalmente la concentración de la Verdeamarela. Pero conforme fueron llegando sus compañeros, la expectativa creció con respecto a la llegada de Neymar, quien no decepcionó con una entrada digna de una verdadera estrella.

Neymar optó por trasladarse desde su residencia en São Paulo hasta las instalaciones de la CBF utilizando su helicóptero personal, una entrada tan triunfal y mediática como es el temperamento genuino del futbolista. La única duda ahora solo es qué pasará con el atacante de 34 años, quien se realizará estudios por molestias que presentó en la pantorrilla.

Neymar llegó en helicóptero a la concentración de Brasil | CAPTURA DE PANTALLA

¿En qué estado está de Neymar de cara al Mundial 2026?

El estado de salud de Neymar constituye la prioridad absoluta para el cuerpo médico de la Verdeamarela, liderado por el doctor Rodrigo Lasmar. El jugador arrastra un edema de dos milímetros en la pantorrilla, lesión originada durante el encuentro en el que su equipo cayó derrotado por 0-3 ante el Coritiba, apenas veinticuatro horas antes de que se confirmara su inclusión en la lista definitiva para la cita mundialista.

Como precaución, el futbolista permaneció alejado de la competición oficial y no disputó los últimos tres juegos con Santos. Neymar se limitó a realizar entrenamientos diferenciados con el objetivo de evitar el agravamiento de la zona afectada. La CBF tiene programado realizar pruebas exhaustivas durante la jornada de hoy para determinar el alcance real de la dolencia.

Neymar llegó en helicóptero a la concentración de Brasil | CAPTURA DE PANTALLA

La situación competitiva de Neymar se presenta compleja y por ahora se descartó su participación en los encuentros amistosos previos al torneo, frente a Panamá y Egipto. Más aún, su presencia en el partido inaugural ante Marruecos, programado para el 13 de junio, permanece bajo interrogante, supeditada a los resultados de las evaluaciones clínicas.