Amenaza de bomba en San Lázaro provoca desalojo de más de 500 personas

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia y elementos de seguridad se registró la mañana de este miércoles en la zona de San Lázaro, luego de una amenaza de bomba reportada mediante una llamada anónima que alertó sobre supuestos artefactos explosivos dentro de instalaciones del Poder Judicial.

De acuerdo con los primeros reportes, más de 500 personas fueron desalojadas de manera preventiva mientras autoridades capitalinas y equipos especializados realizaban inspecciones en el inmueble para descartar cualquier riesgo.

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¿Qué ocurrió en San Lázaro?

La alerta se originó tras una llamada anónima que reportó la supuesta presencia de artefactos explosivos dentro de las instalaciones del Poder Judicial ubicadas en San Lázaro, en la Ciudad de México.

Tras el reporte, elementos de Protección Civil, policías y personal especializado acudieron al sitio para activar los protocolos de seguridad correspondientes y realizar una revisión detallada del inmueble.

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Más de 500 personas fueron evacuadas

Como parte de las medidas preventivas, autoridades realizaron el desalojo de más de 500 personas que se encontraban dentro de las instalaciones.

La movilización provocó tensión y expectación entre trabajadores, visitantes y personas que transitaban por la zona, considerada una de las áreas con mayor actividad gubernamental de la capital.

Autoridades inspeccionan instalaciones del Poder Judicial

Equipos especializados permanecieron en el lugar realizando inspecciones para descartar cualquier riesgo derivado de la amenaza de bomba. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la localización de explosivos ni reportan personas detenidas relacionadas con la llamada anónima.

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