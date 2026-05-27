Cruz Azul pone millonaria cláusula de salida a 'Charly' Rodríguez

Con la salida de Ignacio Rivero, el gafete de capitán en Cruz Azul quedó en buenas manos con Erik Lira, y cuando el 'Pitbull' se marchó a la concentración de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026, Carlos Rodríguez no defraudó. El mediocampista al final no fue considerado por Javier Aguirre, pero hizo una Liguilla casi perfecta con la Máquina en el Clausura 2026 de la Liga MX y por ello se revalorizó con la obtención de la Décima.

Tal fue el impacto de Charly que apenas logró el campeonato de liga, en el mercado se empezaron a mover las cosas, con más de un equipo ya interesado en hacerse de los servicios del mediocampista. Sin embargo, más de uno se quedará con las ganas, pues de acuerdo con Carlos Ponce de León, los cementeros pusieron una millonaria cláusula de salida para el jugador, cuyo contrato finaliza en diciembre de 2029.

Carlos Rodríguez en celebración con Cruz Azul | MEXSPORT

¿De cuánto es la cláusula de Charly Rodríguez con Cruz Azul?

Según la fuente mencionada, "tras saber que no quedó en la lista final, Charly planeó con su familia desconectar con vacaciones en cuanto acabara la Fiesta Grande con La Máquina", por lo que actualmente se encuentra lejos de todo el ruido. Pero mientras el jugador descansa, en la prensa se especula sobre si Aguirre recapacitará o no en llamarlo, además de que ya hay rumores de fichajes.

Ponce de León señaló que uno de los primeros clubes que posaron su mirada en Rodríguez Gómez, fue Rayados de Monterrey, de donde salió rumbo a la Noria en el Clausura 2022. Sin embargo, la misma fuente señaló que no será nada sencillo para la Pandilla recuperar a su canterano, ya que Cruz Azul lo tiene blindado y piden una estratosférica cifra.

Carlos Rodríguez en celebración con Cruz Azul | MEXSPORT

"Con este título también subieron los bonos de Rodríguez afuera y ya empezaron los rumores sobre su fichaje, especialmente para que vuelva al Monterrey, donde la regioprensa cree que será fácil su fichaje. Pues hay que bajarlos de las nubes: la cláusula de rescisión de Charly está fijada en 20 millones de dólares. Nada más. Así que no, no sale de La Máquina a otro equipo de Liga MX", escribió.

¿Cómo le ha ido a Carlos Rodríguez con Cruz Azul?

A lo largo de cuatro años, entre Liga MX, Liguilla, Copa de Campeones Concacaf, Leagues Cup y Copa Intercontinental, Charly ya alcanzó los 200 partidos disputados con la Máquina, 60 más de los que sumó durante su etapa con Rayados. Además, tiene 16 goles y 26 asistencias, de los cuales, cuatro anotaciones fueron en el pasado Clausura 2026.

Carlos Rodríguez en celebración con Cruz Azul | MEXSPORT