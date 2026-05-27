FENAPO 2026: La cartelera completa con Bizarrap, Mötley Crüe y Xavi

La Feria Nacional Potosina 2026 apostará este año por una oferta musical internacional y regional con la intención de atraer a miles de visitantes durante agosto. La organización confirmó la participación de artistas de distintos géneros para sus escenarios principales, incluyendo pop, rock, urbano y música norteña.

Del 7 al 30 de agosto, San Luis Potosí será sede de una nueva edición de la FENAPO, celebración que año con año reúne conciertos, actividades culturales, gastronomía y entretenimiento familiar. El anuncio del cartel oficial rápidamente generó expectativa entre seguidores de varios artistas nacionales e internacionales.

La venta de boletos para el Palenque FENAPO 2026 se realizará a través de la plataforma oficial SLP Fast Ticket./ X

Uno de los nombres que más llamó la atención fue el de Katy Perry, quien llegará al Foro de las Estrellas el próximo 25 de agosto con un concierto gratuito. A esta presentación también se suma la banda estadounidense Mötley Crüe, considerada una de las agrupaciones más representativas del hard rock de los años 80.

La cartelera gratuita incluirá además a figuras como Bizarrap, Kenia OS, Santa Fe Klan, Gloria Trevi, Lila Downs, Sin Bandera, Xavi y Oscar Maydon, así como agrupaciones históricas del regional mexicano entre las que destacan Los Tigres del Norte, Los Acosta y Ramón Ayala.

Miles de visitantes acudirán a la Feria Nacional Potosina 2026, que se realizará del 7 al 30 de agosto./ FENAPO

¿Qué artistas estarán en el Foro de las Estrellas de la FENAPO 2026?

Las actividades musicales comenzarán el 7 de agosto con Gloria Trevi y continuarán durante todo el mes con artistas de distintos géneros. El programa contempla además eventos especiales como el Chihuahua Fest, el espectáculo llamado Potosinazo y una fecha dedicada a influencers mexicanos.

Dentro del regional mexicano también participarán Los Huracanes del Norte, Laberinto y Herederos de Nuevo León, además de Alameños de la Sierra, agrupaciones que forman parte de la oferta musical preparada para esta edición.

Por otro lado, el Palenque FENAPO 2026 reunirá a artistas de gran convocatoria como Grupo Firme, Julión Álvarez, Ha*Ash, Edén Muñoz, María José, Emmanuel y Mijares, además de presentaciones de Luis R. Conriquez, Marca Registrada y Remmy Valenzuela.

¿Cómo será la venta de boletos para el Palenque?

La organización informó que los accesos para las presentaciones del Palenque estarán disponibles mediante la plataforma oficial SLP Fast Ticket, mientras que los conciertos del Foro de las Estrellas mantendrán entrada gratuita para el público.

Además de los espectáculos musicales, la FENAPO contará con áreas de comida típica, exposiciones comerciales y culturales, juegos mecánicos gratuitos y espacios recreativos para visitantes de todas las edades. Con esta combinación de entretenimiento y conciertos, la feria busca mantener su posición como uno de los eventos más importantes del verano en México y reforzar la llegada de turismo a San Luis Potosí durante agosto.