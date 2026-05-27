Viva presenta “VIVA MÉXICO”, una experiencia que une futbol, música y orgullo nacional

La aerolínea Viva presentó la experiencia “VIVA MÉXICO”, una iniciativa enfocada en celebrar el orgullo de ser mexicano y la pasión por el futbol, especialmente con el gran evento internacional estando a la vuelta de la esquina. Como parte de esta activación, la compañía reunió a artistas nacionales como Molotov, EMJAY y MC Davo en una noche musical que formó parte de la Campaña Nacional de la aerolínea.

La campaña “VIVA MÉXICO”, activa desde inicios de año, busca conectar con la emoción que rodea al futbol y con una frase que forma parte de la identidad cultural de millones de mexicanos. De acuerdo con la empresa, el lema busca representar la manera en que los aficionados viven y celebran esta etapa deportiva.

VIVA

Una noche de música y pasión mexicana

Durante la experiencia “VIVA MÉXICO”, los asistentes pudieron disfrutar de presentaciones musicales de distintos géneros. La agrupación Molotov interpretó algunos de sus temas más reconocidos, mientras que EMJAY y MC Davo también formaron parte del showcase organizado por la aerolínea.

El evento cerró con la interpretación de la canción “VIVA MÉXICO”, presentada como un himno que busca unir generaciones a través de una expresión asociada históricamente con la celebración y el orgullo nacional.

La iniciativa forma parte de las actividades impulsadas por Viva como patrocinador oficial de la Selección Nacional de México. La compañía señaló que continuará desarrollando experiencias relacionadas con el futbol y el ambiente mundialista durante los próximos meses.

VIVA

Viva refuerza su campaña mundialista

Como parte de esta estrategia, Viva recordó que en marzo presentó un avión Airbus A320neo con la imagen de la Selección Nacional de México tanto en el exterior como en el interior de la aeronave. Esta acción se integró a las actividades de promoción relacionadas con el futbol y la participación de México como anfitrión del torneo internacional.

Además de las activaciones musicales y promocionales, la aerolínea informó que durante esta temporada futbolera los pasajeros escuchan la voz del comentarista Enrique 'Perro' Bermúdez en anuncios realizados durante despegues y aterrizajes.

VIVA

Asimismo, la empresa indicó que pilotos y sobrecargos de la flota portan el jersey oficial de la Selección Nacional de México mientras realizan sus operaciones, como parte de la temática implementada por la compañía para acompañar el ambiente futbolero entre los pasajeros.

Con estas acciones, Viva mantiene activa su campaña nacional “VIVA MÉXICO”, enfocada en integrar música, futbol y experiencias de viaje bajo el lema de la aerolínea: “Hacemos Po-SÍ-ble Volar para Todos”.

VIVA

Así es la Experiencia Odisea de FlyOver