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La Chilindrina alista documental con imágenes inéditas que ni Chespirito tenía

La Chilindrina alista documental con imágenes inéditas que ni Chespirito tenía. / RS
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 10:31 - 27 mayo 2026
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María Antonieta de las Nieves prepara un proyecto con material nunca antes visto de la vecindad creada por Chespirito

María Antonieta de las Nieves, confirmó en un encuentro con medios en la Asociación Nacional de Intérpretes que prepara un documetal con material inédito de su trayectoria artística.

La actriz reconocida por su papel de La Chilindrina, confirmó que el proyecto contará con archivos personales nunca antes vistos sobre su paso por El Chavo del 8 y su vida en los escenarios.

María Antonieta de las Nieves prepara un documental con imágenes inéditas./ RS

¿Qué mostrará el documental de La Chilindrina?

La actriz adelantó que incluirá fotografías y videos inéditos del elenco original de “El Chavo del 8”, grabados por su esposo, Gabriel Fernández.

La famosa aseguró que se trata de un archivo único que, según sus palabras, “no lo tenía ni Chespirito”.

“Mi marido se la pasaba con cámara en mano de video y de foto. Entonces, tenemos un material impresionante que no lo tenía ni Chespirito, ni los hijos de Chespirito, ni ninguno de los demás, porque mi marido, ese era su vicio”, contó en un encuentro con la prensa transmitido por Sale el Sol.
La actriz aseguró que el material fue grabado por su esposo y “ni Chespirito lo tenía”. / RS

¿Cuándo se estrena el documental de La Chilindrina?

Hasta ahora, María Antonieta de las Nieves no ha dado una fecha oficial de estreno para su documental, pero aseguró que el material que posee permitirá a los fans conocer una parte nunca vista de la historia del elenco más famoso de la televisión mexicana.

El proyecto de La Chilindrina buscará mostrar recuerdos nunca antes vistos de la famosa vecindad. / X
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