VIDEO: Maestro de Ética es sorprendido robando a sus alumnos y no era la primera vez

Un profesor del CETMAR 32, en Empalme, Sonora, terminó completamente exhibido luego de que sus propios alumnos lo grabaran presuntamente robando pertenencias dentro del salón de clases.

El caso rápidamente se viralizó en redes sociales debido a la ironía de la situación: el docente impartía la materia de Ética y Valores, pero fue captado revisando mochilas y carteras de estudiantes mientras el aula permanecía vacía.

Los alumnos, cansados de las constantes desapariciones de dinero y objetos personales, decidieron colocar una cámara escondida para descubrir quién estaba detrás de los robos. Lo que jamás imaginaron era que el responsable sería uno de sus propios maestros.

Los estudiantes pusieron una cámara escondida para dar con el ladrón de sus cosas / Especial

Así descubrieron al maestro

En el video difundido en redes sociales se observa al profesor, identificado como José Pedro N, entrar al salón de clases y caminar entre las bancas mientras comienza a abrir mochilas de distintos estudiantes. Las imágenes muestran cómo el docente revisa pertenencias y carteras aprovechando que los alumnos no se encontraban dentro del aula.

Según trascendió, los jóvenes comenzaron a sospechar después de que varios estudiantes reportaran pérdidas constantes de dinero y objetos personales durante horarios de recreo o cuando salían momentáneamente del salón.

Ante la falta de respuestas, optaron por organizarse y colocar una cámara escondida para intentar descubrir al responsable. El resultado dejó sorprendida a toda la comunidad escolar.

Las imágenes muestran al maestro revisar las mochilas de sus alumnos / Especial

El maestro ya fue suspendido

Tras hacerse público el caso, el director del CETMAR 32, Refugio Samaniego Badilla, confirmó que el docente fue separado temporalmente de sus funciones mientras continúan las investigaciones correspondientes. Explicó que, después de revisar el material grabado y escuchar las versiones de los alumnos afectados, se tomó la decisión de solicitarle al profesor que abandonara temporalmente la institución.

Además, señaló que el caso ya fue turnado a instancias estatales para recibir asesoría jurídica y determinar cuál será la situación laboral definitiva del docente. Hasta el momento, la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora no ha emitido un posicionamiento oficial sobre el tema.

El docente fue suspendido en lo que están las investigaciones por robo a estudiantes / Especial

Redes explotan por la ironía del caso

La historia generó una enorme ola de reacciones en redes sociales, donde miles de usuarios señalaron la contradicción de que un profesor encargado de impartir Ética y Valores terminara involucrado en un presunto robo contra sus propios alumnos.