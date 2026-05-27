VIDEO: Maestro de Ética es sorprendido robando a sus alumnos y no era la primera vez
Un profesor del CETMAR 32, en Empalme, Sonora, terminó completamente exhibido luego de que sus propios alumnos lo grabaran presuntamente robando pertenencias dentro del salón de clases.
El caso rápidamente se viralizó en redes sociales debido a la ironía de la situación: el docente impartía la materia de Ética y Valores, pero fue captado revisando mochilas y carteras de estudiantes mientras el aula permanecía vacía.
Los alumnos, cansados de las constantes desapariciones de dinero y objetos personales, decidieron colocar una cámara escondida para descubrir quién estaba detrás de los robos. Lo que jamás imaginaron era que el responsable sería uno de sus propios maestros.
Así descubrieron al maestro
En el video difundido en redes sociales se observa al profesor, identificado como José Pedro N, entrar al salón de clases y caminar entre las bancas mientras comienza a abrir mochilas de distintos estudiantes. Las imágenes muestran cómo el docente revisa pertenencias y carteras aprovechando que los alumnos no se encontraban dentro del aula.
Según trascendió, los jóvenes comenzaron a sospechar después de que varios estudiantes reportaran pérdidas constantes de dinero y objetos personales durante horarios de recreo o cuando salían momentáneamente del salón.
Ante la falta de respuestas, optaron por organizarse y colocar una cámara escondida para intentar descubrir al responsable. El resultado dejó sorprendida a toda la comunidad escolar.
El maestro ya fue suspendido
Tras hacerse público el caso, el director del CETMAR 32, Refugio Samaniego Badilla, confirmó que el docente fue separado temporalmente de sus funciones mientras continúan las investigaciones correspondientes. Explicó que, después de revisar el material grabado y escuchar las versiones de los alumnos afectados, se tomó la decisión de solicitarle al profesor que abandonara temporalmente la institución.
Además, señaló que el caso ya fue turnado a instancias estatales para recibir asesoría jurídica y determinar cuál será la situación laboral definitiva del docente. Hasta el momento, la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora no ha emitido un posicionamiento oficial sobre el tema.
Redes explotan por la ironía del caso
La historia generó una enorme ola de reacciones en redes sociales, donde miles de usuarios señalaron la contradicción de que un profesor encargado de impartir Ética y Valores terminara involucrado en un presunto robo contra sus propios alumnos.
Muchos internautas incluso bromearon asegurando que “el maestro salió reprobado en su propia materia”, mientras otros exigieron sanciones ejemplares si las acusaciones terminan confirmándose oficialmente. Por ahora, el caso continúa bajo investigación y las autoridades educativas determinarán las medidas que procederán contra el docente.