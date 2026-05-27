Torres Nilo sobre la posible despedida de Gignac: “no me atrevería a decir que es su último partido”

Tigres jugará una Final más, esta vez en Copa de Campeones de la Concacaf, la cual tendrá un ingrediente especial, pues hay una alta probabilidad de que sea la última aparición de André-Pierre Gignac en la institución. En entrevista exclusiva con RÉCORD, Jorge Torres Nilo habló sobre el impacto del francés en la institución.

¿Qué dijo Torres Nilo sobre Gignac?

El ahora analista en Fox considera difícil afirmar que será la última vez que Gignac vista los colores del club regiomontano, pues puede existir una renovación para que alargue su estadía.

“Mucha gente percibe cosas y hace declaraciones, sobre todo los medios de comunicación, porque ahora soy parte de ellos, en ocasiones se afirma algo que no se puede comprobar porque no están ahí. Tengo una relación muy buena con ellos, pero por respeto, admiración y gratitud no me atrevo a preguntar directamente porque sé que es un momento incómodo; prefiero darles su espacio y ellos lo agradecen.

"Renovar o no depende tanto de él como de la directiva. Solo deseo que a André le vaya bien, que si renueva, lo haga y le deseo lo mejor también a la institución. Tengo cariño por Tigres, pero solo ellos saben realmente qué está pasando y qué va a pasar. Aunque se diga que será su último partido, hasta que no se haga oficial y lo confirmen tanto André como la directiva, no se puede afirmar nada. No me atrevería a decir que se va o que es su último partido, porque en el futbol puede pasar cualquier cosa”, dijo Torres Nilo a RÉCORD.

Gignac firmando su doblete en la Final de Ida en 2017 | Imago7

Impacto de Gignac en Tigres

El impacto de Gignac en Tigres es alto, pues desde su llegada ha entregado 11 títulos a la institución, además de anotar 222 goles en 444 partidos jugados. Torres Nilo pone al francés y a Nahuel Guzmán en la misma mesa.

Mosaico a Gignac por parte de la afición l IMAGO7

“Definitivamente, tanto André como el Patón son los máximos referentes históricos de Tigres. Han marcado un antes y un después: uno metiendo goles importantes y el otro sacándolos. Cuando se habla de Gignac y Nahuel, no se pueden comparar con nadie más; están en otra instancia como referentes. Obviamente va a tener un impacto importante, ya lo tiene”, agregó Torres Nilo.

La Final de la Concacaf Champions Cup ante Toluca podría ser el último baile de Gignac con Tigres, por lo que la afición estará atenta a un posible cierre perfecto con un título. Sin embargo, las esperanzas de un alargue a su estadía en el club persisten.