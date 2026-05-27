Rotondi rompe el silencio sobre los penales ante América y el gol que dio el título a Cruz Azul

Carlos Rotondi, héroe de Cruz Azul para la conquista de la décima ante Pumas en Ciudad Universitaria, habló en una entrevista con David Faitelson y TUDN sobre el título que recientemente ganó La Máquina y sobre todos los errores que llegó a cometer en las finales contra América.

De la impotencia, hasta la gloria

Durante la entrevista, el jugador celeste recordó la sensación que tuvo cuando jugó la final contra el América, sobre lo parejo que fue el encuentro y la impotencia que sintió al perder esa Final de 2024 donde cometió un penal, marcado como uno de los momentos más dificiles de su carrera.

"Sentí mucha impotencia, eso fue lo que sentí porque creo que habíamos hecho un gran primer tiempo, creo que aparte, un América con increíbles jugadores y todos en su mejor momento; los primeros 45 minutos nos agarramos cuatro o cinco goles y era un partido muy parejo, entonces la impotencia de que se defina así fue muy fuerte", declaró Rotondi.

Momento en el que Rotondi comete el penal a favor de América

A pesar de eso, tuvo que trabajar muy duro para que la afición volviera a confiar en él, después de sus errores, trabajo que se vio reflejado en la Final contra Pumas del pasado fin de semana.

"Pero el apoyo de la gente el otro día fue impresionante; la verdad que el apoyo que sentí el otro día fue algo que dije: ‘Pa, qué locura, cómo me respaldó la afición y fue una de las cosas por las cuales uno siguió también’, no", mencionó el jugador de Cruz Azul con Faitelson.

Carlos Rotondi, jugador de Cruz Azul

Rotondi cuenta su proceso para no dejarse caer ante los malos momentos

El argentino habló de cómo fue su forma de afrontar todos los malos comentarios que recibió por los errores que cometió ante América, donde resaltó que trató de ser fuerte de mente, ya que si no, te pasará factura.

Trato de ser fuerte de mente porque si no te liquida, la confianza en uno mismo va en picada

A mí me costó mucho el segundo penal en la Semifinal; llego a Argentina de vacaciones y me llevó tres, cuatro días que no podía cambiar el chip

No podía decir: ‘Che, ya pasó’; era como que sentía que podríamos haber ganado dos ligas y me tocó estar en el medio de las polémicas

Rotondi llorando tras perder la Final vs América | IMAGO7

Finalmente, también contó de la forma en cómo vivió el gol ante Pumas de último minuto en el Estadio Olímpico Universitario, siendo un momento de total desahogo para él tras todo lo que le tocó vivir en los últimos torneos y, sobre todo, celebrar algo que la afición tenía tiempo mereciéndose.

"Cuando estoy gritando el gol con la gente, en un momento veo a mis amigos que estaban ahí, entonces como que no tenía aire y cuando veo a mis amigos, como que vuelvo a gritar, pero sí fue el desahogo porque también es una afición que se lo merece, ha sufrido mucho y apoya al equipo en todos lados".