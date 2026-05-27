Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Rotondi rompe el silencio sobre los penales ante América y el gol que dio el título a Cruz Azul

Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 21:40 - 26 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
El futbolista celeste habló del episodio más polémico de su carrera y del tanto con el que La Máquina venció a Pumas en la Final

Carlos Rotondi, héroe de Cruz Azul para la conquista de la décima ante Pumas en Ciudad Universitaria, habló en una entrevista con David Faitelson y TUDN sobre el título que recientemente ganó La Máquina y sobre todos los errores que llegó a cometer en las finales contra América.

De la impotencia, hasta la gloria 

Durante la entrevista, el jugador celeste recordó la sensación que tuvo cuando jugó la final contra el América, sobre lo parejo que fue el encuentro y la impotencia que sintió al perder esa Final de 2024 donde cometió un penal, marcado como uno de los momentos más dificiles de su carrera. 

"Sentí mucha impotencia, eso fue lo que sentí porque creo que habíamos hecho un gran primer tiempo, creo que aparte, un América con increíbles jugadores y todos en su mejor momento; los primeros 45 minutos nos agarramos cuatro o cinco goles y era un partido muy parejo, entonces la impotencia de que se defina así fue muy fuerte", declaró Rotondi.

Momento en el que Rotondi comete el penal a favor de América

A pesar de eso, tuvo que trabajar muy duro para que la afición volviera a confiar en él, después de sus errores, trabajo que se vio reflejado en la Final contra Pumas del pasado fin de semana.

"Pero el apoyo de la gente el otro día fue impresionante; la verdad que el apoyo que sentí el otro día fue algo que dije: ‘Pa, qué locura, cómo me respaldó la afición y fue una de las cosas por las cuales uno siguió también’, no", mencionó el jugador de Cruz Azul con Faitelson.

Carlos Rotondi, jugador de Cruz Azul

Rotondi cuenta su proceso para no dejarse caer ante los malos momentos

El argentino habló de cómo fue su forma de afrontar todos los malos comentarios que recibió por los errores que cometió ante América, donde resaltó que trató de ser fuerte de mente, ya que si no, te pasará factura.

Trato de ser fuerte de mente porque si no te liquida, la confianza en uno mismo va en picada

A mí me costó mucho el segundo penal en la Semifinal; llego a Argentina de vacaciones y me llevó tres, cuatro días que no podía cambiar el chip

No podía decir: ‘Che, ya pasó’; era como que sentía que podríamos haber ganado dos ligas y me tocó estar en el medio de las polémicas
Rotondi llorando tras perder la Final vs América | IMAGO7

Finalmente, también contó de la forma en cómo vivió el gol ante Pumas de último minuto en el Estadio Olímpico Universitario, siendo un momento de total desahogo para él tras todo lo que le tocó vivir en los últimos torneos y, sobre todo, celebrar algo que la afición tenía tiempo mereciéndose.

"Cuando estoy gritando el gol con la gente, en un momento veo a mis amigos que estaban ahí, entonces como que no tenía aire y cuando veo a mis amigos, como que vuelvo a gritar, pero sí fue el desahogo porque también es una afición que se lo merece, ha sufrido mucho y apoya al equipo en todos lados".

Carlos Rotondi, jugador de Cruz Azul | IMAGO7
Lo Último
01:00 Historias de los Mundiales: Inglaterra 1966, del perro Pickles al Gol Fantasma
00:44 Mundial 2026: Austria, todo lo que debes de saber para la Copa del Mundo
00:30 Estadios y sedes mundialistas: Estadio Mercedes Benz (Atlanta)
23:42 ¿Dónde ver el Fluminense vs. D. La Guaira? Fecha, hora y transmisión
23:37 “Si no se consigue el campeonato, es un fracaso”: Moisés Muñoz sobre el presente del América
23:22 Estudiantes eliminó al DIM con gol agónico y avanzó a Octavos de Final de la Copa Libertadores
23:20 Torres Nilo respalda el proyecto de Guido Pizarro con Tigres
23:02 Torres Nilo sobre la posible despedida de Gignac: “no me atrevería a decir que es su último partido”
23:00 ¡“Chaparro”, te llegó la hora! AAA confirma segunda serenata para el Grande Americano en Monterrey
22:59 Katy Perry GRATIS en México: Cuándo y dónde disfrutar de sus grandes éxitos