¡Sin resentimiento! Vicente Sánchez se sumó a las felicitaciones a Cruz Azul por la Décima

Formar parte de Cruz Azul deja un impacto que se lleva para toda la vida, e incluso a pesar de los problemas, el cariño por la Máquina prevalece en el corazón de más de un jugador o técnico que pasó por la Noria. Así lo demostraron las felicitaciones que el conjunto cementero recibió en días recientes tras coronarse en el Clausura 2026 de la Liga MX y levantar su décimo título de liga.

De los primeros en felicitar a Cruz Azul por medio de redes sociales fueron Ignacio Rivero y Lorenzo Faravelli, a quienes se les negó el título en el Clausura 2024 y que salieron del club en el más reciente mercado de invierno, pero que mantienen su cariño especial por el equipo. De igual forma, Martín Anselmi, quien dejó el banquillo de manera inesperada en el Clausura 2025, mandó un mensaje de felicitaciones a la institución y jugadores como Gonzalo Piovi, Carlos Rodríguez, Erik Lira y Carlos Rotondi.

A ellos tres se sumó Vicente Sánchez, quien sorprendió por la manera en que recordó a la Máquina. El uruguayo precisamente tomó las riendas tras la salida de Anselmi, pero a pesar de lograr el título en la Copa de Campeones Concacaf, la directiva no lo mantuvo en su puesto y decidió firmar a Nicolás Larcamón antes del Apertura 2025.

Vicente Sánchez en celebración con Cruz Azul en Concachampions | IMAGO 7

Vicente Sánchez felicitó a Cruz Azul

La salida del estratega charrúa estuvo marcada por la polémica porque él sú tenía interés en continuar al frente y tras su marcha en más de una ocasión lanzó "pedradas" contra la gestión de Larcamón. No obstante, ya sin el argentino en el banquillo, Sánchez -quien en la Concachampions tuvo a Joel Huiqui como uno de sus auxiliares- externó su alegría por Cruz Azul.

"Quiero felicitar a toda la familia de Cruz Azul por el campeonato obtenido. Me alegra ver a esta institución seguir construyendo historia y alcanzando nuevos objetivos. Felicitaciones a jugadores, staff, directiva y afición por este gran logro. Que Dios los siga bendiciendo", escribió el técnico uruguayo en una historia que compartió en su cuenta oficial de Instagram.

Así fue la felicitación de Vicente Sánchez | CAPTURA DE PANTALLA

A Vicente, al igual que a Anselmi y Larcamón, se le negó la oportunidad de coronarse en liga con Cruz Azul. En el caso del charrúa, quedó eliminado en Semifinales contra América por el empate 2-2 en el marcador global, con lo que las Águilas avanzaron por posición en la tabla en el Clausura 2025. A pesar de ello, contribuyó a la racha de cinco torneos consecutivos en Semifinales de liga, un récord del club.

¿Qué fue de Vicente Sánchez tras su salida de Cruz Azul?

Luego de la decisión de la directiva cementera de no mantenerlo como director técnico de la Máquina, pasaron seis meses para que el uruguayo encontrara un nuevo proyecto. Fue en febrero de este año que firmó contrato con Emelec en la Primera División de Ecuador, en sustitución de Guillermo Duró.

Vicente Sánchez en la Semifinal del Clausura 2025 de la Liga MX contra América | MEXSPORT