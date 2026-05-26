¡Histórico! Wolfsburg, con Eriksen como capitán, desciende en Alemania

Se acabó la historia de Christian Eriksen y el Wolfsburg en la Bundesliga; ‘Los Lobos’ no pudieron reaccionar en el repechaje para la permanencia ante Paderborn y terminaron condenando se descenso histórico por primera vez en Alemania.

El Wolfsburg aseguró su lugar en el repechaje en la última jornada de la Bundesliga con una victoria sobre el St. Pauli, enviando al equipo de Hamburgo a la segunda división, mientras que el Paderborn se ganó su oportunidad de ascender al vencer al Darmstadt y aprovechar los puntos que dejó escapar el Hannover.

Ya en la serie con el juego de Ida en el Volkswagen-Arena ‘Los Lobos’ no pudieron hacer pesar su casa y terminó por firmar un empate sin goles lo que ocasionó que se decidiera todo para la Vuelta en el Home Deluxe Arena.

Wolfsburg desciende a segunda en Alemania l AP

¿Cómo fue la Ida?

Santiago Castañeda tuvo una ocasión temprana para el Paderborn, pero por lo demás el Wolfsburg generó más en la primera mitad, con el arquero del Paderborn, Dennis Seimen, negándole el gol a Adam Daghim en un mano a mano.

Sin embargo, los nervios influyeron en la medida que avanzaban el partido. Filip Bilbija, del Paderborn, tuvo un remate que fue despejado sobre la línea en los minutos finales de manera dramática que dejaba vivo a los locales.

Wolfsburgo no pudo en casa ante el Paderborn l AP

El defensor del Paderborn Jonah Sticker se fue expulsado al recibir dos amonestaciones en el tiempo añadido, con apenas dos minutos de diferencia entre una y otra, y se tuvo que perder el duelo decisivo ante su gente.

El juego de vuelta condenó al Wolfsburg

La esperanza para Wolfsburg comenzaría de muy buena forma con el gol tempranero de Dzenan Pejcinovic apenas a los dos minutos de haber arrancado el encuentro; pero, antes del descanso llegaría el empate por parte de Filip Bilbija.

Paderborn logra la permanencia en la Bundeliga l AP