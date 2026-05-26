¡Regreso histórico! Vuelve el icónico Estadio Neza 86

Un regreso histórico hará volver a los recuerdos memorables dentro del futbol mexicano para la afición; el Estadio Neza 86 comienza a renovarse de cara al Mundial 2026 y con el impulso del gobierno municipal de la ciudad Nezahualcóyotl.

A través de redes sociales el presidente municipal de la entidad, Adolfo Cerqueda, compartió algunas imágenes del como se encuentra la renovación del recinto y que apunta rejuvenecer tras pasar a la historia y su abandono.

Trabajos en el Neza 86 l X:Adolfo_Cerqueda

Remodelación del Neza 86

“Así seguimos avanzando en la rehabilitación de nuestro Estadio Neza 86. Queremos dejarlo listo para que puedan visitarlo y recordar esas historias que hicieron grande a este icónico estadio de futbol, testigo de grandes batallas deportivas que hicieron historia”, resalta el dirigente de Neza en su cuenta oficial de X.

Asimismo el presidente municipal resaltó que siguen con los trabajando para renovar parte de lo que marcó a generaciones dentro del futbol mexicano: “Vamos a seguir recuperando y conservando nuestros espacios”.

El histórico Estadio Neza 86 l X:Adolfo_Cerqueda

Cabe mencionar que para la temporada 2025-2026 de la Liga Premier MX apuntaba a tener de vuelta el Neza 86 debido a los cambios de varias franquicias dentro de la liga, como el regreso de algunos nombres importantes, la desaparición de otros.

La ‘reaparición' de Neza FC, quien lleva ese nombre por un tema estrictamente administrativo; generaba una nueva ilusión con el regreso del mítico Estadio Neza 86'. Sin embargo, ya no fue elegido para los partidos como local debido a su deterioro y otros detalles.

Ya luce colorido el Neza 6 l X:Adolfo_Cerqueda

Qué historia tiene el Estadio Neza en el Mundial de México 86?

El Estadio Neza fue parte importante en el mundial de México 86 tras la renuncia de Colombia convirtiendo a Nezahualcóyolt como un sitio importante en donde el recinto se llevó le protagonismo y especialmente para los vecinos.