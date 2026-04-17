¡De Iztapalapa para el Mundial! Los Ángeles Azules quieren sonar en las barras mexicanas

Los Ángeles Azules viven uno de los momentos más importantes de su carrera al formar parte del universo musical del Mundial 2026, luego de estrenar “Por Ella”, tema oficial de la FIFA que interpretan junto a Belinda y que acompañará la fiesta futbolera que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

La agrupación originaria de Iztapalapa no solo celebra este logro internacional, sino que también mantiene viva una ilusión muy particular: que sus canciones se conviertan en himnos dentro de los estadios y barras del futbol mexicano.

En entrevista exclusiva para Contra y RÉCORD, Jorge Mejía Avante, compositor y fundador del grupo, expresó el orgullo que representa este momento para la banda, destacando el impacto global que puede tener esta colaboración dentro del torneo más importante del mundo.

Los Ángeles Azules y Belinda andan de fiesta cumbiera con la salida de 'Por Ella', canción avalada por la FIFA / Cortesía - César Larenaudie

“Nosotros estamos muy agradecidos con Dios, con nuestro público, que se hayan fijado en un grupo como Los Ángeles Azules y estamos presentando el tema de la FIFA, del Mundial 2026, vigésimo tercera Copa que se festeja en todo el mundo y les tocó a Los Ángeles Azules y a Belinda hacer este tema para el Mundial de la FIFA. Y muchas gracias por fijarse en nosotros para estar presente en este momento tan inolvidable”.

Una cumbia con espíritu mundialista

El tema “Por Ella” no solo mantiene la esencia de la cumbia que caracteriza a Los Ángeles Azules, sino que también incorpora un significado especial ligado al futbol, ya que habla de la lucha por alcanzar la Copa del Mundo y la competitividad entre selecciones. La colaboración con Belinda, con quien ya habían trabajado anteriormente, facilitó el proceso creativo y fortaleció la conexión musical entre ambos.

“Ya habíamos hecho un tema con ella hace unos años, y ya nos conocíamos, nos hemos presentado en varios foros. Ahorita ya hicimos este videoclip que se llama ‘Por Ella’, por la copa mundialista, y bueno, por eso es que ahorita, se puede decir que estamos calentando motores”.

Los hermanos Mejía Avante están contentos de que los hayan elegido para poner a bailar a la gente en este Mundial / Cortesía - Alberto Castillo

La agrupación reconoce que formar parte del soundtrack del Mundial es un sueño que parecía lejano, pero que hoy es una realidad que los proyecta aún más a nivel internacional.

“Muchas gracias a nuestros amigos de la FIFA que se fijaron en Los Ángeles Azules, en Los Ángeles Azteca, en Belinda, pues estamos nosotros participando, pues en lo que nos toca, en lo musical, y vamos a estar presentando ese tema de ‘Por Ella’, que es el tema del Mundial”.

El sueño: sonar en los estadios

Más allá del lanzamiento, el deseo de Los Ángeles Azules es claro: que su música forme parte del ambiente en las gradas, tal como ha ocurrido en países como Argentina, donde algunos de sus temas ya son coreados por la afición.

'Por Ella' habla de la lucha por alcanzar la Copa del Mundo y la competitividad entre selecciones / Cortesía - César Larenaudie

“Bueno, nosotros nos gusta mucho la de ‘Cómo te voy a olvidar’, que en toda Argentina ha sonado. Y bueno, son de los temas que nos han traído en las butacas de los estadios”.

Sin embargo, el grupo tiene claro que la decisión final está en manos del público.

“Bueno, la verdad pues nosotros no mandamos en el público, si al público les gusta uno de nuestros temas, pues adelante, que nos va a dar mucho gusto”.

El video musical fue desarrollado de manera independiente por los artistas y su equipo de producción / Especial

De las calles de Iztapalapa al escenario global

El vínculo de la banda con el futbol no es nuevo. Jorge Mejía recordó sus orígenes en Iztapalapa, donde jugar en la calle era parte de la vida cotidiana y una forma de conectar con la pasión por la Selección Mexicana.

“Sí, pues mira, nosotros nacimos ahí en el barrio de San Lucas, aquí en Iztapalapa, pues las calles eran de tierra, todavía no ponían el adoquín. Y en la pura tierra hacíamos la cascarita, todos los cuates ahí. Siempre nosotros admirando nuestra Selección Mexicana y siempre que veíamos jugar a la Selección Mexicana, nosotros también salíamos a la calle en el barrio a jugar futbol”.

A Los Ángeles Azules les gustaría que sus canciones sonaran en los estadios del país / Especial

“A mí me daban ganas, a todos, de salir también a meter goles. Muy clásico en los barrios, pero aquí en Iztapalapa siempre se veía, terminaba el partido, y ya estaban todos con la pelota ahí, ya estaban todos los niños ahí, todos a jugar”.

Incluso, confesó que su posición favorita era la delantero, reflejando ese espíritu competitivo que ahora trasladan a la música. “Pues a mí me gustaba jugar de delantero”. “Sí, meter goles, sí”.

Con este tema oficial de la FIFA, Iztapalapa sonará en más países a ritmo de cumbia / Especial

Un salto global con el Mundial 2026

La participación en el álbum oficial del Mundial representa una oportunidad única para que la agrupación amplíe su alcance a nivel internacional, llegando a nuevas audiencias en todo el planeta.

“A nosotros nos da mucho gusto que nos conocen muchos países, pero gracias a participar en la canción de la FIFA del Mundial, pues a lo mejor nos conocen el doble o el triple de países. Entonces, ahora sí que Iztapalapa para todo el mundo”.

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El sueño es claro: que su música trascienda fronteras y se convierta en parte de la experiencia mundialista.