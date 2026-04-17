Belinda y los Ángeles Azules protagonizan la segunda canción del Mundial 2026

Cada vez falta menos para que el balón Trionda ruede por primera vez en la cancha del Estadio Banorte durante la inauguración de la Copa del Mundo 2026 en el duelo de México ante Sudáfrica. Sin embargo, la espera se hace corta con todos los promocionales que preluden la fiesta del verano, uno de estos y quizá el más importante, la música oficial del campeonato.

Reinauguración del Estadio Banorte | MEXSPORT

Belinda y Los Ángeles Azules para el mundo

Luego de que la FIFA anunció que a diferencia de otros años, la canción oficial del Mundial no se quedaría en un solo tema, sino en un álbum completo, las expectativas crecieron, considerando que se reunirán los sonidos de los tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

El álbum se estrenó con la canción ‘Lighter’, protagonizada por Carín León y Jelly Roll. Ahora, semanas después, los cantantes mexicanos Belinda y Los Ángeles Azules presentaron ‘Por Ella’, el segundo sencillo del álbum oficial del torneo, ya disponible a nivel mundial junto con su video oficial.

El sonido mezcla cumbia con pop contemporáneo, llevando elementos representativos de la música mexicana a un escaparate internacional. La canción forma parte de una estrategia que busca posicionar distintos géneros dentro de un mismo proyecto musical rumbo a la Copa del Mundo.

Belinda y la FIFA dieron a conocer el tema que será parte del álbum oficial del Mundial / Especial

¿Qué representa esta canción dentro del Mundial 2026?

El lanzamiento forma parte del Official FIFA World Cup 2026™ Album, un proyecto multigénero y multiartista que se desplegará en los próximos meses con nuevos sencillos. La propuesta contempla una diversidad de estilos y colaboraciones con el objetivo de acompañar distintos momentos del torneo.

Además, la producción de ‘Por Ella’ estuvo a cargo de Tainy, ganador de múltiples premios GRAMMY, quien inicia así su participación dentro del álbum oficial, aportando una línea sonora vinculada con el pop latino y la música urbana.

El tema también se suma a la narrativa musical que la FIFA busca construir de cara a la edición de 2026, considerada la más grande en la historia del torneo por el número de selecciones y sedes.

Varias selecciones se pueden sumar a la lista de clasificadas al Mundial 2026 | fifa.com

Un álbum global con identidad local

A diferencia de ediciones anteriores, donde una sola canción concentraba la identidad musical del Mundial, en esta ocasión se optó por un formato de álbum con múltiples lanzamientos progresivos que acompañarán la cuenta regresiva hacia el torneo.

El video musical de ‘Por Ella’ fue desarrollado de manera independiente por los propios artistas y su equipo de producción, siguiendo una visión creativa propia que se refleja en la propuesta visual del proyecto.

Con ello, la participación de Belinda y Los Ángeles Azules refuerza la presencia de México dentro del componente musical del Mundial, integrando sonidos locales a una plataforma global que continuará sumando colaboraciones en los próximos meses.