¡Está de regreso! Marcel Ruiz volvió a jugar tras su rotura de ligamentos

Con los ojos puestos en la Copa del Mundo. Pese a haber sufrido una rotura de ligamentos en la rodilla, Marcel Ruiz no está listo para dar por terminada su temporada y hoy, ante LA Galaxy, regresó al terreno de juego.

Marcel Ruiz sufrió ruptura parcial del ligamento cruzado anterior y del menisco medial en la rodilla derecha el pasado 11 de marzo en el partido de Toluca de la Vuelta de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup ante el San Diego de la MLS.

Desde entonces, el volante mexicano había estado fuera de acción, rehabilitando su rodilla y preparando su regreso. Pese a la posibilidad de una cirugía el jugador decidió no tomar esta decisión y hoy ya pudo volver a ver minutos.

Marcel Ruiz se lesiona ante San Diego FC | IMAGO7

Su regreso a las canchas

Con el marcador 0-3 a favor de Toluca (7-2 global), Antonio 'Turco' Mohamed decidió mandar al volante al terreno de juego. Marcel ingresó de cambio al minuto 72 en el juego ante Galaxy, y aunque pasó desapercibido, ilusiona con ver una titularidad ante América.

Hace ya una semana, RÉCORD pudo confirmar que, Marcel Ruiz estaría regresando a las canchas para la Jornada 15 del Torneo Clausura 2026, es decir, este sábado ante América en el Estadio Banorte. Sin embargo, el volante logró adelantar su regreso y hoy vio sus primeros minutos en 35 días.

Marcel Ruiz podría regresar pese a su lesIón | IMAGO7

¿Cómo fue su regreso?

De acuerdo con información de Sofascore, Marcel Ruiz jugó 17 minutos ante Galaxy. En el partido el volante mexicano completó 12 pases en 13 intentos par aun 93% de efectividad, De estos pases, cinco fueron en territorio opuesto.

Adempas, el volante perdió el balón en tres ocasiones, pero recuperó otras dos y cometió una falta. Pese a que su desempeño no fue espectacular, fue los suficientemente bueno como para pensar en verlo más minutos ante América este fin de semana.