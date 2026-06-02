"En Selección no puedes inventar": Ricardo Antonio La Volpe advierte sobre el Tri

Ricardo Antonio La Volpe no se aleja de sus conceptos futbolísticos. Cuando habla de futbol explica cada una de las cosas como si tuviera un tablero de ajedrez en la mesa. De forma contundente, el 'Bigotón' asegura que si se selecciona a un jugador en una posición "vos no podés inventar", pues ha visto a jugadores en posiciones no "naturales".

​El ejemplo que toma el exestratega del representativo mexicano es que el 'Turco' Mohamed utiliza por izquierda a Alexis Vega, y la vez pasada frente a Australia lo vio por derecha.

En el tiempo que jugó se dedicó más a marcar, tomó más posesión el equipo australiano, pero (Vega) nunca agarró la pelota para desequilibrar al lateral

La Volpe criticó al Vasco | IMAGO7

​"Yo nunca lo he visto por derecha. Cuando vos estás en una selección y hacés una captación de jugadores, lo tenés que poner después en su posición porque ahí es donde está demostrando y gustando; vos no podés inventar porque luego se le echa la culpa al futbolista de que no rinde".

​El analista de la cadena TUDN aseveró que estas situaciones no se ven en grandes representativos como Brasil, pues nunca se le ha visto a Raphinha en una banda que no es la suya.

​"Poné a los jugadores en la posición que tienen que estar. Yo a esos entrenadores les digo que dejen de inventar. El primer punto es que, a través de los jugadores, tienes que adaptar un sistema de juego y no inventar un sistema si no te dan la característica los jugadores".

Alexis Vega, en concentración con Selección Mexicana | IMAGO7

​Gilberto Mora, ¿el crack que creemos?

​La Volpe puso como ejemplo también el caso de Gilberto Mora, a quien todavía no lo ve como ese crack que tanto se presume en México, pues cree que al juvenil —sin demeritar su talento que es extraordinario— no se le ha medido en otra competencia más allá de la Liga MX con Tijuana, donde no tiene la presión de ser campeón y tampoco de vivir un descenso.

​"Mora es un gran jugador y te digo más: cuando jugó el Mundial juvenil, jugó un 1-5-3-2 y el segundo punta era Gilberto, ahí destacó. Ahora, de volante por la derecha... bueno, ni en Xolos lo veo, porque por adentro juega (Kevin) Castañeda... "

​"Ahora —prosigue— cuando yo tengo un jugador desequilibrante en el último tercio de la cancha, yo pondría un sistema como juega Messi o James en Colombia. Ni atrás del 9 ni volante por derecha; yo lo pondría de punta por el otro lado donde pueda desequilibrar con Raúl Jiménez".

Gilberto Mora, con Selección Mexicana | MEXSPORT

​Vía Zoom, Ricardo ratificó que el juvenil a nivel local está 9 o 10 puntos, pero ahora tendrá que demostrarlo con el peso de una camiseta en el Mundial. "¿Él juega en Xolos, qué presión tiene? ¿Salir campeón? ¡No! ¿Tiene presión de descenso? ¡No! Entonces vas haciendo procesos y ahí te das cuenta si le pesa la camiseta".

​La Volpe recuerda que Mora no ha jugado torneos fuertes como una eliminatoria o una Copa América. "Ahí lo quiero ver. Que la rompa, que la deje chiquitita, que sea un fenómeno. Mora debe estar en el último tercio de la cancha, no lo desgastes hacia atrás, no hay nadie como él, pero yo lo pondría en el último tercio de la cancha".

Ricardo La Volpe en el salón de la fama l MEXSPORT

​La lista está OK, no falta ni sobra nadie

​La Volpe finalmente consideró que en la lista de Javier Aguirre no hubo sorpresas, porque ya se sabía que no iban Marcel Ruiz ni Charly Rodríguez, así como tampoco el 'Chiquito' Sánchez.

​"Quizás falten jugadores por afuera desequilibrantes", apunta.

​El 'Bigotón' cree que esta selección debe aprovechar y hacer historia porque cuenta con todo a favor: juega en casa con la altitud, contaminación y calor, por lo que no duda que el combinado de Javier Aguirre puede hacer historia en la Copa del Mundo 2026.