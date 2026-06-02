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Futbol

¡Llegó el Bicho! Portugal comienza los entrenamientos para la Copa del Mundo con Cristiano Ronaldo como protagonista

Entrenamiento de la Selección de Portugal | IG: @portugal
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 19:23 - 01 junio 2026
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Los lusitanos no quieren que la última participación de CR7 en un Mundial termine sin el trofeo para su capitán

Este lunes 1 de junio ha comenzado de manera oficial el mes en el que se va a llevar a cabo la Copa del Mundo; este mismo día, se ha convertido en el momento para que todas las selecciones, con sus 26 seleccionados estén reunidos para que la preparación sea total antes de dar comienzo al torneo veraniego.

Una de las selecciones por las que más han estado pendientes los aficionados sin duda alguna es Portugal, la cual ya tiene a sus jugadores convocados a las órdenes de Roberto Martínez, quien tratará de entregarles su primer trofeo mundialista.

Roberto Martínez, DT de Portugal | MEXSPORT
Roberto Martínez, DT de Portugal | MEXSPORT

Listo para el sexto round

La Selección de Portugal ya ha reportado a las órdenes de su entrenador para continuar con la preparación rumbo a su debut y el otro par de partidos en el Mundial, pero quien se ha robado los reflectores es Cristiano Ronaldo, al frente de todos sus compañeros por ser el jugador de más experiencia.

Esto es también gracias a que a pesar de su veteranía, el Comandante estará presente en lo que será su sexta Copa del Mundo, llegando como el principal jugador a seguir, pero acompañado de una generación impresionante de estrellas en un equipo que buscará hacer historia.

Cristiano Ronaldo celebra gol con Portugal l MEXSPORT

El ambiente de una de las selecciones pertenecientes del Grupo K no es ni cerca de bajo, pues los elegidos por Roberto Martínez, se sienten emocionados por lo que vendrá en el verano, pero al mismo tiempo se han dado la oportunidad de bromear, divertirse y disfrutar el entrenamiento con el que abren semanas de competencia.

¿Cuál es el camino de Portugal en el Mundial 2026?

Portugal iniciará su camino en el Mundial 2026 como cabeza del Grupo K, donde compartirá sector con Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo. El equipo dirigido por Roberto Martínez disputará toda la fase de grupos en Estados Unidos, con sus dos primeros partidos en el NRG Stadium de Houston y el cierre ante Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami.

El debut de Portugal será el 17 de junio frente a la República Democrática del Congo, duelo clave para comenzar con ventaja en un grupo donde parte como favorito. Posteriormente, el 23 de junio enfrentará a Uzbekistán nuevamente en Houston, antes de medirse el 27 de junio contra Colombia, partido que podría definir el liderato del sector y el acomodo rumbo a la fase de eliminación directa.

Selección de Portugal | MEXSPORT

En caso de avanzar como líder del Grupo K, Portugal jugaría los dieciseisavos de final el 4 de julio ante uno de los mejores terceros lugares, en una llave que tendría sede en Boston o Houston. Si termina en segundo lugar, disputaría su pase a octavos el 2 de julio contra el segundo lugar del Grupo L, integrado por Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá, lo que podría representar un cruce de alta exigencia desde la primera ronda eliminatoria.

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