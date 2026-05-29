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Futbol

¿CR7 hasta los 45 años? Roberto Martínez advierte que Cristiano 'peleará' por ir al Mundial 2030

Cristiano Ronaldo, jugador del Al Nassr | AFP
Estephania Carrera
Estephania Carrera 08:50 - 29 mayo 2026
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El retiro de Cristiano Ronaldo no se ve cerca

Mientras Cristiano afina los últimos detalles para disputar su sexta Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá a los 41 años, en el horizonte de la Selección de Portugal ya se vislumbra un reto aún más ambicioso, el Mundial 2030. Y de acuerdo con el seleccionador Roberto Martínez, el delantero no planea asistir como un simple homenaje, va a pelear con todo por su lugar.

En una charla con el programa El Larguero, Martínez confesó que la vigencia de Cristiano Ronaldo es un tema recurrente en las juntas del cuerpo técnico, quienes ven en él el prototipo ideal para las nuevas generaciones.

Ronaldo como capitán de la Selección de Portugal l X: @Cristiano

Para Roberto Martínez, lo que separa a Cristiano del resto de los jugadores no es un factor genético o físico, sino una mentalidad insaciable que no se apaga con los trofeos.

Llegamos a una conclusión: Cristiano Ronaldo no juega para ganar un título específico. Su secreto no es lo que come, es el hambre que tiene. Gane lo que gane, al día siguiente tiene la misma ambición de mejorar. Ese objetivo te da longevidad.

Martínez, con amplia experiencia dirigiendo vestuarios de élite en la Premier League y a nivel internacional, admitió que es raro ver ese nivel de enfoque. "He trabajado con muchísimos jugadores que el día después de ganar una Champions o un Balón de Oro ya no tienen el mismo hambre", apuntó, justificando por qué ve al delantero con posibilidades reales de llegar a la cita de 2030 (donde Portugal será coanfitrión junto a España y Marruecos) a la edad de 45 años. "Va a pelear, vamos. Nadie debería ponerlo en duda; al menos se ha ganado ese derecho", sentenció.

Cristiano Ronaldo festejando su gol 970 | x:@ AlNassrFC

Éxito en Arabia

Ronaldo llegará a la concentración mundialista con la satisfacción de haber sumado su primera estrella oficial en el Medio Oriente tras conquistar la Saudi Pro League con el Al Nassr, cortando una sequía de seis años sin títulos de liga para el club de Riyadh.

A pesar de este movimiento en el banquillo y de los recurrentes rumores que colocaban a CR7 en el radar de un posible regreso al Real Madrid, el atacante tiene intención de renovar su contrato y mantenerse firme en el proyecto de Arabia Saudita.

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