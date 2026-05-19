¿Y Paulinho? Cristiano Ronaldo comanda convocatoria de Portugal para el Mundial 2026
La Selección de Portugal de Roberto Martínez tiene todo listo para el sueño mundialista en la Copa del Mundo 2026; el combinado lusitano ha presentado su convocatoria en la que destacan 27 jugadores comandados por Cristiano Ronaldo.
En la lista destacan cuatro porteros; Diego Costa, José Sá, Rui Silva y Ricardo Velho, algo poco inusual para selecciones en el torneo. Mientras tanto, entre las principales piezas que aparecen son: Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Félix y Rafael Leao. La gran ausencia para la afición mexicana es Paulinho quien ha destacado con el Toluca.
Cabe mencionar, que Cristiano Ronaldo estará disponible para poder disputar sus partidos desde el inicio en el Mundial 2026 después de la sanción que se llevó en el juego ante Irlanda en las Eliminatorias Mundialistas, tras ver la roja, cumplió ante Armenia y dos quedaron condicionados a su comportamiento.
‘El Bicho’ disputará su sexta Copa del Mundo, en Norteamérica 2026, en la que busca el hito de conquistar título tras sus participaciones en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.
¿Homenaje a Diogo Jota?
Entre lo más destacado, en esta lista es el homenaje que la Selección ha realizado en la presentación, de su convocatoria destaca a los 27+1 en la que hace referencia a ese elemento que hoy los acompaña desde el cielo, Diogo Jota.
Cabe mencionar que, tanto el jugador del Liverpool como su hermano, perdieron la vida a mediados de 2025 cuando el vehículo en el que viajaban sufrió una salida de la vía que desencadenó en un incendio provocando el deceso de ambos.
Portugal con el sueño en Mundial 2026
El vigente campeón de la UEFA Nations League estará en el Grupo K en el que debutará ante Congo, posteriormente se medirá a Uzbekistán y cierra la Fase de Grupos ante Uzbekistán, lo que promete ser un paso accesible a Dieciseisavos de Final.
La selección lusa arriba al torneo con una generación consolidada, una identidad futbolística clara y la motivación de competir en un escenario global que podría marcar un capítulo histórico para el país en busca del trofeo.
Jugador
Posición
Equipo actual
Diogo Costa
Portero
FC Porto
José Sá
Portero
Wolverhampton
Rui Silva
Portero
Sporting CP
Ricardo Velho
Portero
Farense
Diogo Dalot
Defensa
Manchester United
Matheus Nunes
Defensa / Mediocampo
Manchester City
Nélson Semedo
Defensa
Wolverhampton
João Cancelo
Defensa
Al Hilal
Nuno Mendes
Defensa
PSG
Gonçalo Inácio
Defensa
Sporting CP
Renato Veiga
Defensa
Chelsea
Rúben Dias
Defensa
Manchester City
Tomás Araújo
Defensa
Benfica
Rúben Neves
Mediocampo
Al Hilal
Samuel Costa
Mediocampo
Mallorca
João Neves
Mediocampo
PSG
Vitinha
Mediocampo
PSG
Bruno Fernandes
Mediocampo
Manchester United
Bernardo Silva
Mediocampo
Manchester City
João Félix
Delantero
Chelsea
Trincão
Delantero
Sporting CP
Francisco Conceição
Delantero
Juventus
Pedro Neto
Delantero
Chelsea
Rafael Leão
Delantero
AC Milan
Gonçalo Guedes
Delantero
Villarreal
Gonçalo Ramos
Delantero
PSG
Cristiano Ronaldo
Delantero
Al Nassr
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