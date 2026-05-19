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Futbol

¿Y Paulinho? Cristiano Ronaldo comanda convocatoria de Portugal para el Mundial 2026

Portugal lanza su convocatoria para el Mundial 2026 l X:selecaoportugal
Ramiro Pérez Vásquez 08:30 - 19 mayo 2026
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El seleccionado luso contempla a cuatro porteros para la justa veraniega

La Selección de Portugal de Roberto Martínez tiene todo listo para el sueño mundialista en la Copa del Mundo 2026; el combinado lusitano ha presentado su convocatoria en la que destacan 27 jugadores comandados por Cristiano Ronaldo.

En la lista destacan cuatro porteros; Diego Costa, José Sá, Rui Silva y Ricardo Velho, algo poco inusual para selecciones en el torneo. Mientras tanto, entre las principales piezas que aparecen son: Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Félix y Rafael Leao. La gran ausencia para la afición mexicana es Paulinho quien ha destacado con el Toluca.

Ruben Neves y Cristiano Ronaldo en Portugal | AP

Cabe mencionar, que Cristiano Ronaldo estará disponible para poder disputar sus partidos desde el inicio en el Mundial 2026 después de la sanción que se llevó en el juego ante Irlanda en las Eliminatorias Mundialistas, tras ver la roja, cumplió ante Armenia y dos quedaron condicionados a su comportamiento.

‘El Bicho’ disputará su sexta Copa del Mundo, en Norteamérica 2026, en la que busca el hito de conquistar título tras sus participaciones en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

¿Homenaje a Diogo Jota?

Entre lo más destacado, en esta lista es el homenaje que la Selección ha realizado en la presentación, de su convocatoria destaca a los 27+1 en la que hace referencia a ese elemento que hoy los acompaña desde el cielo, Diogo Jota.

Cabe mencionar que, tanto el jugador del Liverpool como su hermano, perdieron la vida a mediados de 2025 cuando el vehículo en el que viajaban sufrió una salida de la vía que desencadenó en un incendio provocando el deceso de ambos.

Portugal con el sueño en Mundial 2026
Selección de Portugal | MEXSPORT

El vigente campeón de la UEFA Nations League estará en el Grupo K en el que debutará ante Congo, posteriormente se medirá  a  Uzbekistán y cierra la Fase de Grupos ante Uzbekistán, lo que promete ser un paso accesible a Dieciseisavos de Final.

Cristiano Ronaldo con Portugal en Qatar 2022 | IMAGO 7

La selección lusa arriba al torneo con una generación consolidada, una identidad futbolística clara y la motivación de competir en un escenario global que podría marcar un capítulo histórico para el país en busca del trofeo.

Jugador

Posición

Equipo actual

Diogo Costa

Portero

FC Porto

José Sá

Portero

Wolverhampton

Rui Silva

Portero

Sporting CP

Ricardo Velho

Portero

Farense

Diogo Dalot

Defensa

Manchester United

Matheus Nunes

Defensa / Mediocampo

Manchester City

Nélson Semedo

Defensa

Wolverhampton

João Cancelo

Defensa

Al Hilal

Nuno Mendes

Defensa

PSG

Gonçalo Inácio

Defensa

Sporting CP

Renato Veiga

Defensa

Chelsea

Rúben Dias

Defensa

Manchester City

Tomás Araújo

Defensa

Benfica

Rúben Neves

Mediocampo

Al Hilal

Samuel Costa

Mediocampo

Mallorca

João Neves

Mediocampo

PSG

Vitinha

Mediocampo

PSG

Bruno Fernandes

Mediocampo

Manchester United

Bernardo Silva

Mediocampo

Manchester City

João Félix

Delantero

Chelsea

Trincão

Delantero

Sporting CP

Francisco Conceição

Delantero

Juventus

Pedro Neto

Delantero

Chelsea

Rafael Leão

Delantero

AC Milan

Gonçalo Guedes

Delantero

Villarreal

Gonçalo Ramos

Delantero

PSG

Cristiano Ronaldo

Delantero

Al Nassr

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