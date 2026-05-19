El día que Keylor Navas se coronó en CU enfrentando a Pumas

Los Pumas se encuentran a las puertas de la conquista de un nuevo título en la Liga MX; el conjunto dirigido por Efraín Juárez se medirán en la Final del Clausura 2026 ante el Cruz Azul en busca de su octava estrella después de más de 15 años.

Keylor Navas y compañía se podrían levantar en los más alto del futbol mexicano; sin embargo, no sería la primera vez que el costarricense se coronaría debido a que en sus inicios tuvo un momento sublime de la mano de Saprissa en la Concacaf.

Keylor Navas saliendo de Ciudad Universitaria | MEXSPORT

¿Qué pasó?

Corría el año de 2005 cuando ‘El Monstruo Morado’ se metió a Ciudad Universitaria para la Vuelta de la Final de la Liga de Campeones de Concacaf; pese a perder 2-1, el global terminó dándole el título tras el 2-0 en la Ida para coronarse.

Cabe mencionar que, Keylor Navas estaba iniciando su carrera y fungía, en ese entonces, como tercer portero por detrás de elementos como; José Francisco Porras y Fausto González, versiones resaltan que incluso hasta como cuarto portero debido a la promesa que era Daniel Carbonero.

CU previo al Pumas vs América l IMAGO7

¿Qué hubo detrás de la Final entre Pumas vs Saprissa?

Aquella Final estuvo marcado por sucesos anécdoticos; pero, una especial marcó a Universidad y a su elemento Jerry Galindo quien pasó un momento difícil, el futbolista mexicano lamentablemente perdía a uno de sus pequeños hijos.

Galindo pasó uno de sus peores días justo antes de aquella Final de Vuelta en CU lamentablemente perdió la vida uno de los gemelitos, por lo que rompió concentración para ir con su esposa. Sin embargo, Gerardo le dijo a Hugo Sánchez, el técnico auriazul, que estaba dispuesto a volver para alinear si así lo requería.

Hugo Sánchez en partido con Pumas | MEXSPORT

El Penta lo comentó con el grupo: “El único que tiene la decisión de jugar hoy es Jerry”, a lo que de inmediato contestó el capitán moral de aquella brillante generación, Sergio Bernal: “Por supuesto que no, no debe jugar, sino estar con su mujer”, palabras que respaldó el plantel y así Galindo no volvió.