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Futbol

¡Una barbaridad! Precios de reventa para la Final del Clausura 2026 superan los 5 mil pesos

Pedro Vite, Pumas vs Cruz Azul | MEXSPORT
Rafael Trujillo 22:46 - 18 mayo 2026
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Se filtraron los precios de la reventa para el juego de Vuelta entre Cruz Azul y Liga MX

La Final del Clausura 2026 de la Liga MX quedó definida y ahora Cruz Azul y Club Universidad se verán las caras este jueves y domingo para definir al primer campeón del 2026. El juego por el título, como era de esperarse ha provocado una alta demanda de boletos incluso antes de que se revelen los precios oficiales.

Así llegan estos dos equipos

El choque por el campeonato reúne a dos equipos capitalinos que llegan tras superar complicadas eliminatorias. Cruz Azul consiguió su pase después de eliminar a Chivas, mientras que Pumas avanzó a la serie definitiva luego de dejar fuera a Pachuca gracias a su posición en la tabla general.

Ahora, con Pumas siendo líder del torneo y Cruz Azul tercero, la Final de Ida se jugará en el Estadio ciudad de los Deportes este jueves 22 de mayo, mientras que la Vuelta se llevará a cabo este domingo en el Olímpico Universitario.

La acción del polémico penal en el partido de Cruz Azul contra Pumas | IMAGO 7
La acción del polémico penal en el partido de Cruz Azul contra Pumas | IMAGO 7

Boletos oficiales registran precios elevados para la Final

Aunque todavía no existe confirmación oficial sobre los precios para los partidos de Ida o de Vuelta, ya se han filtrado algunos rangos especial para el partido de Vuelta en CU. De acuerdo con reportes, los boletos más accesibles rondan los 500 pesos mexicanos, sin cargos, mientras que las localidades preferenciales superan los 5 mil pesos.

De acuerdo con los reportes, estos serían los precios para los partidos de Vuelta en Ciudad Universitaria.

  • PALCO Y PLATEA, 1150

  • PALOMAR GOYA 800

  • PALOMAR 700

  • PLANTA BAJA 650

  • PEBETERO 550

  • CABECERA NORTE 400

  • CABECERA SUR 500

    *todos los precios son sin cargos.

CU se vistió de gala para el Pumas vs América l IMAGO7

La reventa dispara los costos hasta cifras inéditas

Pese a que los boletos aún no han salida a la venta, ni siquiera en las preventas con bancos exclusivos, algunas plataformas digitales especializadas en reventas, comenzaron a aparecer boletos con precios significativamente superiores a los oficiales.

De acuerdo con publicaciones observadas en sitios de reventa, algunas entradas se ofrecen entre 6 mil y 7 mil pesos mexicanos dependiendo de la sección. Sin embargo, también han surgido opciones consideradas “premium” con costos que alcanzan hasta los 116 mil 688 pesos mexicanos por acceso.

Estas cifras han provocado múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios han compartido capturas de pantalla y comentarios sobre el incremento en los costos para asistir a la Final del Clausura 2026.

Precios de los boletos en reventa para la Final de Vuelta entre Cruz Azul y Pumas | CAPTURA
Precios de los boletos en reventa para la Final de Vuelta entre Cruz Azul y Pumas | CAPTURA
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