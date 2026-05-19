Víctor Velázquez confirma que la continuidad de Huiqui depende de la Final

El presidente de Cruz Azul, Víctor Velázquez, aseguró que Joel Huiqui continuará al frente del equipo si consigue el título del Clausura 2026 de la Liga MX.

Durante su paso por la alfombra roja de la premiere de Azul Oscuro, Azul Celeste, película documental de Cruz Azul que se estrenará el próximo 28 de mayo, el directivo habló sobre la continuidad del técnico cementero y dejó claro que la directiva confía en él, aunque el objetivo es levantar el campeonato.

Víctor Velázquez en la premier del documental de Cruz Azul | ILIANY APARICIO

Se quedará si es campeón

“Joel Huiqui como saben es de casa y cuando se decidió que continuara en el torneo con este proyecto sabíamos de sus capacidades. Por supuesto hemos platicado que él va a continuar siempre y cuando se obtenga el campeonato”, señaló Velázquez.

El dirigente destacó el sentido de pertenencia de Huiqui con la institución y respaldó el trabajo que ha realizado desde que tomó el equipo en esta etapa decisiva del torneo.

Joel Huiqui en celebración como técnico interino de Cruz Azul | IMAGO 7

Por otro lado, Velázquez también fue cuestionado sobre la rivalidad con Pumas, serie que muchos aficionados ya catalogan como el “Clásico de la obsesión”.

Sin embargo, el presidente cementero aseguró que en Cruz Azul ven competencia con todos los clubes del futbol mexicano.

“La rivalidad es con toda la Liga, somos 18 equipos y al final todos buscamos lo mismo, ser campeones. Nos respetamos como instituciones, ellos buscan el campeonato, nosotros también. Que sea un lindo partido y una gran final”, comentó.

Ingeniero Víctor Velázquez | Cruz Azul

Aun así, reconoció el peso histórico del rival universitario y la importancia que representa disputar una final ante uno de los equipos más grandes del país.