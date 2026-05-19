México crea el primer jersey mundialista bordado por artesanas

El toque mágico del bordado de artesanas indígenas mexicanas entra a la cancha mundialista con una edición especial del jersey negro de la Selección, la joya de la colección de Adidas y Someone Somewhere, de la que sólo hay 2,026 piezas. El futbol también se teje a mano.

En el Norte de Puebla, en la comunidad de Naupan, cerca de Huauchinango, un grupo de mujeres artesanas colaboraron con la marca mexicana y la de las tres franjas para crear una colección de seis productos, entre los que destaca la playera de edición limitada, una pieza sin precedentes: el primer jersey mundialista bordado a mano.

El jersey de la Selección Mexicana bordado a mano | ADIDAS

Pertenencia y orgullo a través del futbol

Este jersey especial contará únicamente con 2,026 piezas, cada uno intervenido por mujeres artesanas y firmada por quién participó en su creación, logrando texturas, relieves y detalles imposibles de replicar mediante procesos industriales, parte de la colección adidas originals que generó más de 165,000 horas de trabajo justo. Cada pieza incluye un código QR que da acceso a la historia de la artesana que participó en su creación.

El jersey de la Selección Mexicana bordado a mano | ADIDAS

La colaboración entre adidas y Someone Somewhere nació como una chispa en 2024: una idea que, impulsada por inteligencia artificial, imaginó algo que parecía imposible, un jersey de la Selección Mexicana intervenido con bordados artesanales que encendió la emoción de millones a través de las redes. El jersey se lanzó este 18 de mayo y se puede conseguir en someonesomewhere.mx y en sus tres tiendas en CDMX.