Juan Carlos Osorio destaca el trabajo de Javier Aguirre con la Selección Mexicana

La Selección Mexicana afina sus últimos detalles para el inicio de la Copa del Mundo, con la tercera aventura mundialista de Javier Aguirre. Pese a las críticas que ha recibido el estratega mexicano, Juan Carlos Osorio, entrenador y ahora analista defendió el proceso del Vasco.

En entrevista con TUDN, el entrenador colombiano llenó de elogios el trabajo de Aguirre y, por si fuera poco, vaticinó un gran Mundial para el Tricolor. Osorio aseguró que México tiene grandes alternativas.

Juan Carlos Osorio en su etapa en México | IMAGO7

"A mí me parece que en las posiciones tal vez más difíciles de encontrar jugadores, México tiene buenas alternativas, entonces creo que va a tener un muy buen Mundial", agregó el entrenador.

Además, Aguirre destacó la jerarquía del banquillo nacional. "Aparte de eso, un excelente cuerpo técnico y yo creo que con una jerarquía y un conocimiento que le brinda toda la posibilidad a la Selección Nacional de hacer un gran torneo".

Javier Aguirre con la Selección Mexicana | IMAGO 7

El nuevo formato según Osorio

El estratega cafetero también dio su pronóstico referente a la Copa del Mundo, y aseguró que el nuevo formato ayudará a crear una gran competencia. Juan Carlos Osorio mencionó a tres selecciones sudamericanas como grandes favoritas.

"Hay muchísimas posibilidades como las que históricamente han tenido Brasil, Argentina y Uruguay. Me parece que hoy en día hay 10 selecciones, cinco de Europa y cinco del resto del mundo, tres de Sudamérica. Creo que va a ser un Mundial sui generis por la cantidad de selecciones que van a participar y porque tal vez ese modelo de campeonato, le brinde posibilidades a selecciones que han hecho grandes mundiales pero que no han avanzado a las finales", explicó.