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Futbol

Estadio Olímpico Universitario: ¿qué equipos se han coronado en el campo de Pumas?

Estadio Olímpico Universitario | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 13:38 - 18 mayo 2026
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Solos dos equipos han levantado el título de Liga MX en C.U.

Con una dramática victoria en Semifinales, Pumas consiguió su boleto al duelo por el título del futbol mexicano y con esto, el Estadio Olímpico Universitario volverá a albergar una Final de Vuelta de Liga MX.

Estadio Olímpico Universitario | IMAGO7

La casa del Club Universidad en toda la historia ha albergado un total de siete partidos de Final de Vuelta de Liga MX, dejando un saldo positivo para Pumas con 4 títulos levantados en su cancha; dos veces el equipo visitante se ha consagrado campeón y en una de ellas el título no se pudo definir en C.U., por lo que se tuvo que disputar un tercer duelo de desempate.

LOS TÍTULOS DE PUMAS EN C.U.

La primera vez que Pumas logró consagrarse campeón en el Estadio Olímpico Universitario fue la temporada 1980-1981, justamente frente a Cruz Azul. En aquella ocasión, el conjunto auriazul remontó en casa ganado 4-1 a La Máquina (4-2 global) para ganar la que entonces sería su segunda estrella.

Después de aquel primer título en casa, Universidad Nacional también logró levantar títulos de Liga MX en el Olímpico Universitario en tres ocasiones más, ante América (1990-1991), Chivas (Clausura 2004) y Monarcas (2011).

Pumas campeón 2011 | MEXSPORT

TIGRES, EL VISITANTE INCOMODO DE C.U.

En la historia del Estadio Olímpico Universitario solamente hay un equipo visitante que la logrado consagrarse campeón del futbol mexicano y ese es Tigres. El club de la UANL ha hecho la hazaña no una, sino en dos ocasiones: 1977-1978 y justamente en la última Final que ha recibido dicho inmueble en el Apertura 2015.

TODOS LOS CAMPEONES EN EL OLÍMPICO UNIVERSITARIO

Torneo / Temporada

Campeón

1977-1978

Tigres

1980-1981

Pumas

1984-1985

Pumas

Clausura 2004

Pumas

Clausura 2011

Pumas

Apertura 2015

Tigres

CRUZ AZUL, EL ÚLTIMO CAMPEÓN EN C.U.

Fuera de la Liga MX son varios equipos que ha logrado levantar un trofeo en la histórica cancha del Olímpico Universitario, ya sea en competición local como lo es Copa MX o en Internacional como lo es Concachampions.

Justamente, Cruz Azul es el último equipo que ha levantado un título en la casa de Pumas, pues bajo la dirección técnica de Vicente Sánchez, La Máquina se consagró campeón de la Concacaf Champions Cup 2025, pues durante esa temporada el Olímpico Universitario fungió como su casa provisional debido al cierre del Estadio Azteca.

Cruz Azul es el actual campeón del torneo de Concacaf I MEXSPORT
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