Fuerte accidente de Pato O'Ward en las prácticas de la Indy 500

El piloto mexicano Pato O'Ward se vio involucrado en un aparatoso accidente de tres coches durante la séptima sesión de prácticas para la edición 110 de las 500 Millas de Indianápolis. El incidente fue desencadenado por un fuerte impacto de Alexander Rossi contra el muro.

La colisión múltiple ocurrió este lunes en el Indianapolis Motor Speedway. Rossi perdió el control de su monoplaza número 20 en la curva 2 del óvalo de 2.5 millas, estrellándose violentamente contra la barrera de protección.

Pato O'Ward, piloto de Arrow McLaren IndyCar | MEXSPORT

¿Cómo fue el choque?

O'Ward, del equipo Arrow McLaren, circulaba muy cerca del lugar del impacto. Al intentar esquivar el coche de Rossi, el mexicano perdió adherencia, derrapó y terminó golpeando el vehículo accidentado.

Inmediatamente después, el coche número 18 de Romain Grosjean, piloto de Dale Coyne Racing, tampoco pudo evitar la escena y se impactó contra el mismo muro donde Rossi había chocado momentos antes.

Pato, fuera de peligro

El piloto regiomontano salió ileso del percance, pero su monoplaza número 5 está siendo evaluado por los daños. El equipo espera poder repararlo para que O'Ward pueda tomar la salida el domingo desde la sexta posición. En caso contrario, deberá recurrir al coche de repuesto.

Tras ser revisado en el centro médico del circuito, O'Ward lamentó lo sucedido. "Estoy bien, pero me siento mal por mi coche. Simplemente estuve en el lugar equivocado en el momento equivocado", declaró a Fox Sports.

"Chocamos ahí y estos coches no frenan bien a esas velocidades. Pisé los frenos, pero no pude hacer mucho para evitarlo. Alex está bien, Romain también... esto apesta", añadió el mexicano.

Por su parte, la doctora Julia Vaizer informó que Alexander Rossi se encontraba "despierto, alerta y de buen humor" tras la evaluación médica.