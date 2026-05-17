Grave accidente en el GP de Cataluña de MotoGP involucra a Álex Márquez y Pedro Acosta

El Gran Premio de Cataluña de MotoGP 2026 quedará marcado por el escalofriante accidente que protagonizó Álex Márquez en la vuelta 12. La imagen del piloto español rodando por el asfalto mientras su Ducati se desintegraba en el aire fue aterradora. Márquez, cuyo hermano Marc no participó en la carrera por estar recuperándose de una doble operación, fue trasladado de inmediato al centro médico del circuito de Montmeló y posteriormente a un hospital en Barcelona para someterse a pruebas más exhaustivas.

El incidente ocurrió en la salida de la curva diez, cuando la KTM de Pedro Acosta, que lideraba la carrera, perdió potencia de forma súbita. Este fallo mecánico afectó a tres de los cuatro pilotos de la marca austriaca: primero a Brad Binder, que no pudo ni siquiera tomar la salida, y luego a Enea Bastianini, quien tuvo que abandonar. Finalmente, le tocó el turno al 'Tiburón de Mazarrón'. El equipo KTM confirmó posteriormente que se trató de un problema electrónico en la moto de Acosta.

¡UN MINUTO DE TERROR EN MOTOGP! Se rompió la KTM de Pedro Acosta, y eso generó que Álex Márquez sufrió una caída muy fuerte. 😰❌



A su vez, Fabio Di Giannantonio se fue al suelo. 😔



Álex está consciente. 🙏



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¿Cómo se encuentra Álex Márquez?

Al quedar prácticamente detenido en medio de la pista, Márquez, que venía justo detrás, no tuvo tiempo de reaccionar, a pesar de que Acosta levantó la mano para advertir del peligro. Intentó esquivarlo por la derecha, pero el contacto fue inevitable. Tras el impacto, la Ducati de Márquez perdió el control, se dirigió hacia la grava y salió catapultada, provocando una violenta caída del piloto catalán.

Los primeros informes médicos indicaron que Álex estaba consciente. Tras ser atendido en el centro médico del circuito, fue derivado a una clínica para una evaluación más detallada. La violencia del impacto fue tal que incluso el visor de su casco se desprendió. Horas más tarde, el equipo Gresini Racing confirmó el diagnóstico: Márquez sufrió una fractura marginal en la vértebra C7 y una fractura en la clavícula derecha. Se programó una intervención quirúrgica para el domingo en el Hospital General de Catalunya con el fin de estabilizar la clavícula con una placa.

GP de Cataluña de MotoGP | AFP

El resto de la carrera

Los restos de la Ducati salieron despedidos, impactando a otros pilotos. Fabio Di Giannantonio fue golpeado por uno de los neumáticos de la moto de Márquez y también cayó. El piloto italiano del equipo de Valentino Rossi tuvo suerte de que el impacto no fuera en la cabeza, lo que podría haber tenido consecuencias fatales. Aunque se quejaba de dolor en una mano, pudo regresar a boxes y tomar la salida en el reinicio con su segunda moto.

La carrera se reanudó con la parrilla conmocionada, pero la calma duró poco. En la primera curva tras la nueva salida, se produjo otro accidente múltiple. Johann Zarco, que ya había sido golpeado por una pieza de la moto de Márquez, colisionó con Maverick Viñales, y Pecco Bagnaia también se vio involucrado en la caída. La bandera roja volvió a ondear y las ambulancias entraron en pista, esta vez para atender a Zarco. El piloto francés, que se encontraba consciente, fue trasladado al hospital para ser evaluado, principalmente por una lesión en su pierna izquierda.