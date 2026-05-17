Insólito error administrativo saca a Neymar de la cancha y peligra su convocatoria al Mundial

El sueño mundialista de Neymar Jr. sufrió un golpe tan inesperado como frustrante, pero esta vez no fue por una lesión, sino por un insólito error administrativo. Durante el partido entre Santos y Coritiba, el astro brasileño fue sustituido por una confusión en los dorsales, desatando su furia contra el cuerpo arbitral en el momento más crítico de la temporada.

Neymar Jr. | AP

El incidente ocurre en un contexto de máxima presión para el delantero, quien busca desesperadamente convencer al seleccionador Carlo Ancelotti de incluirlo en la lista definitiva de 26 jugadores para la Copa del Mundo. Aunque Neymar figura en la prelista de 55 convocados, su lugar no está asegurado. Con la reciente baja por lesión de Estevao en el Chelsea, las puertas parecían abrirse para el "10", quien compite directamente por un puesto con João Pedro. Por ello, cada segundo en el terreno de juego era vital.

LA CONFUSIÓN EN EL CAMBIO

La jornada ya era una pesadilla para el Santos, que terminó goleado 3-0 y se mantiene hundido en la parte baja de la tabla. Sin embargo, el colapso absoluto llegó al minuto 65 del encuentro.

Tras recibir un fuerte golpe, Neymar salió momentáneamente del campo para recibir asistencia médica. Fue en ese instante cuando se desató el caos:

Que loucura! Neymar acaba substituído após o quarto árbitro errar a placa. O camisa 10 mostrou o papel de substituição com o número correto, que seria de Escobar, camisa 31. #Brasileirão pic.twitter.com/j6DUXh3pWf — ge (@geglobo) May 17, 2026

Al intentar reingresar, el cuarto árbitro levantó el cartel electrónico con el número '10'. La indicación real del cuerpo técnico del Santos era la salida del jugador con el dorsal '31'.

Neymar Jr. | AP

Incrédulo ante la situación, Neymar se llevó las manos a la cabeza y corrió a confrontar al asistente. Incluso le mostró el papel de los cambios para evidenciar la equivocación, visiblemente enfurecido.

ÁRBITRO NO CORRIGIÓ SU ERROR

A pesar de los reclamos desesperados del astro y las disculpas del cuerpo técnico, la sustitución ya se había consumado debido a que su compañero ya había pisado el césped, volviendo el cambio irreversible según el reglamento.

De esta manera tan abrupta, Neymar se vio obligado a marcharse al vestuario, perdiendo su última gran oportunidad de mostrarse ante los ojos de Ancelotti antes de que se dé a conocer la lista definitiva en los próximos días.