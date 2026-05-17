Masacre en Tehuitzingo deja 10 muertos dentro de una vivienda

El asesinato de 10 personas en el municipio de Tehuitzingo, Puebla, movilizó a corporaciones de seguridad y autoridades ministeriales durante la madrugada de este domingo 17 de mayo. Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en la comunidad de Texcalapa, donde vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego alrededor de la 01:55 horas.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), al arribar al inmueble elementos de seguridad localizaron a diez personas sin vida, entre ellas seis hombres, tres mujeres y una menor de edad. Las víctimas habrían sido atacadas por sujetos armados que ingresaron a la vivienda.

Policía | @ALunaSilva

Fiscalía de Puebla investiga multihomicidio en Tehuitzingo

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla confirmó el inicio de una carpeta de investigación para esclarecer el asesinato múltiple ocurrido en Tehuitzingo. Personal ministerial y peritos realizaron el levantamiento de los cuerpos y las diligencias correspondientes en el lugar del ataque.

Las autoridades también informaron que una mujer fue encontrada con heridas de bala y trasladada a un hospital para recibir atención médica; sin embargo, falleció durante el trayecto. La Fiscalía señaló que continúan las labores para identificar plenamente a las diez personas asesinadas.

La fiscal de Puebla, Idamis Pastos Betancourt, indicó que cuatro de las víctimas eran trabajadores y el resto pertenecía a una misma familia. Asimismo, explicó que una de las principales líneas de investigación apunta a un posible conflicto familiar relacionado con el ataque armado.

Un pleito familiar es el móvil de la masacre en #Tehuitzingo en la que una familia completa de 10 integrantes fue asesinada.



Así lo dio a conocer la titular de la @FiscaliaPuebla @idamis35



Leer https://t.co/ufJh5Oua4z pic.twitter.com/G3qsD52ftk — Viridiana Lozano (@Viriloz) May 17, 2026

Refuerzan seguridad tras ataque armado en Texcalapa

Tras los hechos violentos, elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional desplegaron un operativo de seguridad en la zona para localizar a los responsables y mantener vigilancia en la comunidad de Texcalapa.

Francisco Sánchez González, titular de la SSP, señaló que la comunidad presenta problemas de señal telefónica, situación que pudo retrasar el reporte del ataque a las autoridades. También informó que se reforzará la presencia de seguridad en la región mientras avanzan las investigaciones en coordinación con la Fiscalía estatal.