Pet Fest 2026 Ciudad de México: Fecha, lugar y todo lo que debes saber

El Campo Marte de la Ciudad de México se convertirá en el epicentro del cuidado animal los próximos días 23 y 24 de mayo con la llegada del Pet Fest 2026. Este evento se perfila como uno de los encuentros más importantes del país en su tipo, enfocado en el bienestar de los animales, la adopción y el impulso de espacios amigables para las mascotas.

Tu perro confía en ti para sentirse seguro durante el invierno. Protégelo. / iStock

El festival reunirá a familias, influencers, marcas comerciales, veterinarios, especialistas del sector y diversas organizaciones protectoras de animales. A través de un programa que fusiona el entretenimiento con la educación, las actividades buscarán fomentar la tenencia responsable y el cuidado integral de los animales de compañía.

Una comunidad con impacto nacional

Tras una exitosa primera edición celebrada en Chihuahua, el festival expande sus horizontes hacia la capital del país, con planes futuros de llegar a otras metrópolis como Guadalajara y Monterrey.

Nina Serratos, portavoz del Pet Fest, señaló en entrevista con Mundo Ejecutivo CDMX que el propósito central es consolidar una cultura de respeto y tejer comunidad en torno a los animales.

"Buscamos impulsar el bienestar animal con propuestas creativas, formativas, responsables y empáticas; que las familias comprendan que el cuidado de sus animales también nos humaniza", afirmó Serratos.

Pet Fest 2026 |

Educación, recreación y adopción responsable

El Pet Fest 2026 ofrecerá una agenda diversa que incluye conferencias, exhibiciones y actividades recreativas diseñadas tanto para los tutores como para sus mascotas.

El eje central del evento será su programa de adopción, el cual se realizará en estrecha colaboración con el Centro de Transferencia Canina del Metro de la Ciudad de México. Con el fin de asegurar el bienestar a largo plazo de los animales rescatados, se implementará un proceso de selección riguroso que incluirá entrevistas y evaluaciones minuciosas para garantizar que cada perro encuentre el hogar adecuado.