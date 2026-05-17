Tecate Emblema 2026: lluvia, Jonas Brothers y Cazzu marcan el arranque del festival en CDMX

El Tecate Emblema 2026 arrancó oficialmente este sábado 16 de mayo en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México, con una jornada llena de pop, lluvia y miles de asistentes que disfrutaron de la primera fecha del festival. La quinta edición del evento reunió a artistas nacionales e internacionales en una de las celebraciones musicales más esperadas del año.

Desde las primeras horas de la tarde comenzaron las actividades en los distintos escenarios del festival. Anasof fue la encargada de abrir las presentaciones en el Park Stage, mientras que Joaquina y Juan Duque hicieron lo propio en el Dream Stage y el Main Stage, respectivamente, dando inicio a una larga jornada musical que se extendió hasta la madrugada.

La cantante argentina Cazzu encendió el escenario principal durante el arranque del festival en la CDMX./ Georgina Sánchez

Uno de los momentos que más emocionó al público fue la aparición de Christian Chávez, quien interpretó varios de los temas más populares de RBD. El cantante logró conectar de inmediato con los asistentes, quienes corearon cada canción durante su presentación en el escenario principal.

¿Qué artistas fueron los más ovacionados del Tecate Emblema 2026?

La noche tuvo como protagonistas a Cazzu, Louis Tomlinson y Jonas Brothers, quienes encabezaron el cartel del primer día del festival. La cantante argentina encendió el escenario con un show cargado de energía, aunque su presentación se vio afectada brevemente por una intensa llovizna que sorprendió a los asistentes. A pesar del clima, el espectáculo continuó sin mayores complicaciones.

Louis Tomlinson también desató la euforia entre sus seguidores con uno de los shows más esperados de la jornada. Más tarde, los Jonas Brothers fueron los encargados de cerrar la noche con una presentación que hizo cantar a miles de personas en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Además de los nombres principales, el festival también dio espacio a artistas emergentes y propuestas alternativas. Ivana, Along, Hercules & Love Affair y Bruses formaron parte de las llamadas “letras chiquitas” del cartel, ofreciendo presentaciones que mantuvieron el ambiente encendido durante toda la tarde y noche.

Miles de personas se dieron cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez para vivir la quinta edición del festival./ Georgina Sánchez