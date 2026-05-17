Raúl Jiménez entró de cambio en el empate entre Wolverhampton y Fulham

Se acerca el Mundial y los goles no regresan. Raúl Jiménez llegó a 540 minutos sin gol con Fulham en la Premier League, este domingo en el empate a un gol contra su exequipo, Wolverhampton. El mexicano empezó el juego en el banquillo e ingresó en el segundo tiempo, pero no pudo cambiar el resultado.

El canterano de América ingresó al minuto 66 en lugar de Rodrigo Muniz, en su regreso a la actividad luego de ausentarse la semana pasada ante Bournemouth por problemas físicos. Al ingresar, el mexicano recibió una ovación por parte del público en el Molineux, que no olvidan su paso por los Wolves.

Sin embargo, ni siquiera con el apoyo de la afición rival, Jiménez pudo brillar en el partido. Salvo un disparo que estrelló en la barrera en el cobro de una falta en el tiempo de compensación, el 'Lobo de Tepeji' no tuvo oportunidades claras frente al arco en el empate a un gol de este día.

Con ello, ya son seis partidos y casi dos meses desde su último gol en Premier League, ante Burnley, el 21 de marzo de este año. A menos que marque en la última jornada de la Temporada 2025-26, con esta sequía llegará Jiménez a la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026.

Así fue el empate de Fulham contra Wolverhampton

Con un potente disparo en los linderos del área, luego de una serie de desatenciones defensivas, Mateus Mané abrió el marcador a favor de los locales al minuto 25. Sin embargo, el joven atacante pasó de héroe a villano, y en la compensación cometió un penal con el cual se empató el juego.

Tras la revisión en el VAR, el silbante central consideró que un contacto de Timothy Castagne era necesario para sancionar la pena máxima. Antonee Robinson no desaprovechó la oportunidad desde los once pasos para el 1-1 justo antes del descanso, tras el cual el marcador no se movió de nuevo.

¿Cuándo juegan de nuevo Fulham y Wolverhampton?

Con solo un partido más por disputar, la esperanza de meterse a puestos europeos se aleja para Fulham. Los Cottagers necesitan ganar ante Newcastle en la última jornada y esperar que los resultados de Chelsea, Everton y Brentford les favorezcan.