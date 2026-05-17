Juventus cae ante Fiorentina y se aleja de la Champions League

La Juventus dejó escapar una oportunidad clave en su lucha por un lugar en la próxima UEFA Champions League tras caer 0-2 frente a la Fiorentina en Turín, en un duelo que terminó por complicar seriamente sus aspiraciones en la recta final de la Serie A. El conjunto local necesitaba sumar de a tres, pero terminó superado en momentos determinantes.

Desde el arranque, el equipo dirigido por Luciano Spalletti mostró intención ofensiva, consciente de lo que estaba en juego. Con Teun Koopmeiners en el once inicial, la Vecchia Signora buscó controlar el ritmo del partido, aunque pronto comenzaron a aparecer imprecisiones que condicionaron su desempeño.

Victoria de Fiorentina ante la Juventus | x:@juventusfc

Errores que marcaron el rumbo del partido

La Fiorentina aprovechó los titubeos defensivos de la Juventus para golpear primero. Al minuto 30, tras una serie de fallos en zona baja protagonizados por Kenan Yildiz, Dušan Vlahović y Francisco Conceição, apareció Cher Ndour para definir el 0-1 y silenciar a la afición local.

El gol visitante desató nerviosismo en los bianconeri, que tardaron en recomponerse. A pesar de tener mayor posesión, la claridad en el último tercio fue escasa, mientras que la Fiorentina se mostró ordenada y peligrosa al contragolpe, manejando los tiempos del encuentro.

Cher Ndour durante el Juventus vs Fiorentina | AFP

De Gea y el VAR frustran la reacción

Para la segunda mitad, la Juventus intentó reaccionar con mayor intensidad. Jugadores como Jeremie Boga y nuevamente Conceição generaron peligro constante, pero se toparon con una actuación destacada de David de Gea, quien fue clave para mantener la ventaja visitante.

Incluso cuando los locales lograron mandar el balón al fondo de la red, la polémica se hizo presente. Tanto Weston McKennie como Vlahović vieron sus anotaciones anuladas por fuera de juego tras la revisión del VAR, apagando cualquier intento de remontada.

Celebración de la Fiorentina tras anotar a la Juventus en Serie A | AFP

Cuando parecía que la Juventus aún tenía margen para rescatar el empate, llegó el golpe definitivo. A cinco minutos del final, Rolando Mandragora sacó un potente disparo desde fuera del área que se convirtió en el 0-2, sentenciando el encuentro y desatando la celebración visitante.

Con este resultado, la Juventus cae hasta la sexta posición de la Serie A, quedando por detrás de la AS Roma y el Como 1907, complicando seriamente su clasificación a competiciones europeas de élite.