Roma se lleva el Derby della Capitale y acaricia la Champions League

La Roma dio un golpe de autoridad en el Estadio Olímpico al vencer 2-0 a la Lazio en una edición de alta tensión del Derby della Capitale, correspondiente a la jornada 37 de la Serie A. Con este resultado, el conjunto de la Loba llegó a 70 puntos y se afianza en la cuarta posición del campeonato, quedando a un paso de asegurar su boleto para la próxima edición de la UEFA Champions League. Por su parte, la Lazio se estanca con 51 unidades en el noveno puesto.

El encuentro comenzó con la intensidad propia de la rivalidad romana, pero fue la escuadra dirigida por Gian Piero Gasperini la que logró descifrar la zaga rival a través de la pelota parada. Al minuto 39, tras un tiro de esquina cobrado por Niccolò Pisilli, Gianluca Mancini apareció en el área chica para conectar un certero remate de cabeza picado y poner el 1-0 antes del descanso.

Cabe destacar que la Roma tuvo que ajustar su esquema temprano en el partido debido a la preocupante lesión del defensor Evan Ndicka, quien abandonó el terreno de juego al minuto 36 para dejar su lugar a Devyne Rensch.

Roma vs Lazio | AP

En la parte complementaria, la tónica se mantuvo similar. Al minuto 65, la fórmula del balón detenido volvió a rendir frutos para los locales. Esta vez fue Paulo Dybala quien cobró un tiro de esquina preciso para que nuevamente Gianluca Mancini ganara la posición en el centro del área y firmara su doblete con un testarazo implacable que sentenció el 2-0.

La frustración del conjunto de Maurizio Sarri se hizo evidente en el último tercio del cotejo. Al minuto 69, el partido se salió de control tras una disputa que terminó en una gresca entre futbolistas de ambos planteles. El cuerpo arbitral reaccionó con severidad y expulsó de manera directa a Wesley por parte de la Roma y a Nicolò Rovella por el lado de la Lazio, dejando a ambas escuadras con diez hombres para el cierre.

Roma vs Lazio | AP

En los minutos finales, la Roma controló las acciones e incluso estuvo cerca de firmar una goleada mayor. Artem Dovbyk, quien ingresó de cambio por Dybala al 87', estrelló un remate en el poste derecho y vio cómo el guardameta Alessio Furlanetto le atajaba otro disparo claro apenas un minuto después.