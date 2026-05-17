Johan Vásquez anota gol ante el Milan en derrota del Genoa; Santiago Giménez fue titular

La Jornada 37 de la Serie A regaló un escenario histórico para el balompié azteca con un frente a frente sumamente inusual en el balompié italiano. El Genoa, capitaneado por Johan Vásquez, recibió en el Estadio Luigi Ferraris al AC Milan, que contó con Santiago Giménez desde el arranque.

Johan Vásquez vs Santiago Giménez | AC Milan

El resultado favoreció a los de San Siro por marcador de 1-2, un botín de tres puntos de oro puro para el conjunto Rossoneri en sus aspiraciones por amarrar un boleto a la próxima edición de la UEFA Champions League.

ASÍ FUE EL GOL DE JOHAN VÁSQUEZ

A pesar de la caída de su escuadra, el defensor sonorense y capitán del Genoa firmó una actuación memorable en el plano individual. Cuando el partido ya agonizaba, Vásquez apareció para poner el gol de la honra y rescatar el orgullo local.

Al minuto 86', el Genoa ejecutó una jugada prefabricada a balón parado desde tres cuartos de cancha. Aunque la acción de pizarrón no prosperó de inicio, la zaga milanista no logró romper el peligro, provocando una serie de rebotes dentro del área. Con el olfato y la atención al máximo, Johan Vásquez se encontró con el esférico prácticamente en el área chica y la mandó al fondo de las redes para firmar el 1-2 definitivo.

🙌🇲🇽 ¡GOOOOOOL DE JOHAN VÁSQUEZ!



¡EL CAPITÁN APARECE Y DESCUENTA PARA EL GENOA!



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Anteriormente, el Milan había tomado una ventaja cómoda gracias a las anotaciones del francés Christopher Nkunku, quien abrió la pizarra por la vía del penal al minuto 49', y del suizo Zachary Athekame, encargado de ampliar la distancia al 80'.

SANTI GIMÉNEZ VUELVE A SER TÍTULAR

La otra gran noticia de la jornada para el futbol mexicano fue la continuidad de Santiago 'El Bebote' Giménez. Por segunda ocasión consecutiva en este 2026, el atacante fue elegido como titular por el cuerpo técnico del Milan.

Giménez disputó un total de 67 minutos en la cancha antes de salir de cambio. Esta regularidad representa una bocanada de aire fresco para la Selección Mexicana, ya que el delantero comienza a recuperar el ritmo competitivo idóneo a menos de un mes de que ruede el balón en la Copa del Mundo.

Santiago Giménez en partido con AC Milan| AFP