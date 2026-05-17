"Eso es un legado": Sudáfrica recuerda gol de Tshabalala al Tri en 2010

A menos de un mes para que el balón comience a rodar en la Copa del Mundo, la tensión y la nostalgia empiezan a jugar su propio partido. El próximo 11 de junio, México y Sudáfrica revivirán un duelo con tintes históricos, y el guardameta de los Bafana Bafana, Ronwen Williams, ha sido el encargado de encender la mecha recordando el último gran capítulo entre ambas naciones.

Ronwen Williams, Sudáfrica | AP

En una entrevista concedida a FIFA.com, Williams echó la vista atrás para rememorar el icónico enfrentamiento inaugural del Mundial de 2010, un partido que, más allá del resultado, quedó grabado a fuego en el corazón de su país gracias a una obra de arte.

EL GOL QUE UNIÓ A UN PAÍS ENTERO

Para el portero sudafricano, el empate 1-1 de hace 16 años trascendió lo estrictamente deportivo. El factor determinante fue aquel inolvidable golazo de Siphiwe Tshabalala que hizo estallar el Soccer City de Johannesburgo.

"Nos unió como país y nos llenó de felicidad. Si hay un momento que todos los sudafricanos sin excepción disfrutamos, fue ese. Nos llenó de emoción anotar el primer gol en casa en un Mundial. Es un logro asombroso tanto para Siphiwe como para el equipo. Eso es todo un legado", afirmó Williams con orgullo.

En aquella ocasión, Sudáfrica ejerció como anfitrión y México tuvo que conformarse con rescatar un punto como visitante tras el gol de Rafael Márquez. Ahora, los papeles se invierten de forma casi poética.

Sudáfrica vs México, 2010 | MEXSPORT

REVANCHA EN EL COLOSO DE SANTA ÚRSULA

El destino ha querido que exactamente 16 años después, el Tri tenga la oportunidad de saldar cuentas pendientes. Sin embargo, el escenario esta vez será radicalmente distinto: la mítica cancha del Estadio Azteca.

Con la presión de la localía y el cobijo de su afición, los dirigidos por Javier Aguirre no se conformarán con un empate. El conjunto mexicano buscará asegurar los tres puntos desde el silbatazo inicial en un debut que promete paralizar al país y reescribir la historia que comenzó en 2010.