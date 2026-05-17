Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

"Eso es un legado": Sudáfrica recuerda gol de Tshabalala al Tri en 2010

Tshabalala, Sudáfrica vs México 2010 | MEXSPORT
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 08:01 - 17 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
Ronwen Williams, portero de la selección africana, asegura que aquel gol unió a todo un país

A menos de un mes para que el balón comience a rodar en la Copa del Mundo, la tensión y la nostalgia empiezan a jugar su propio partido. El próximo 11 de junio, México y Sudáfrica revivirán un duelo con tintes históricos, y el guardameta de los Bafana Bafana, Ronwen Williams, ha sido el encargado de encender la mecha recordando el último gran capítulo entre ambas naciones.

Ronwen Williams, Sudáfrica | AP

En una entrevista concedida a FIFA.com, Williams echó la vista atrás para rememorar el icónico enfrentamiento inaugural del Mundial de 2010, un partido que, más allá del resultado, quedó grabado a fuego en el corazón de su país gracias a una obra de arte.

EL GOL QUE UNIÓ A UN PAÍS ENTERO

Para el portero sudafricano, el empate 1-1 de hace 16 años trascendió lo estrictamente deportivo. El factor determinante fue aquel inolvidable golazo de Siphiwe Tshabalala que hizo estallar el Soccer City de Johannesburgo.

"Nos unió como país y nos llenó de felicidad. Si hay un momento que todos los sudafricanos sin excepción disfrutamos, fue ese. Nos llenó de emoción anotar el primer gol en casa en un Mundial. Es un logro asombroso tanto para Siphiwe como para el equipo. Eso es todo un legado", afirmó Williams con orgullo.

En aquella ocasión, Sudáfrica ejerció como anfitrión y México tuvo que conformarse con rescatar un punto como visitante tras el gol de Rafael Márquez. Ahora, los papeles se invierten de forma casi poética.

Sudáfrica vs México, 2010 | MEXSPORT

REVANCHA EN EL COLOSO DE SANTA ÚRSULA

El destino ha querido que exactamente 16 años después, el Tri tenga la oportunidad de saldar cuentas pendientes. Sin embargo, el escenario esta vez será radicalmente distinto: la mítica cancha del Estadio Azteca.

Con la presión de la localía y el cobijo de su afición, los dirigidos por Javier Aguirre no se conformarán con un empate. El conjunto mexicano buscará asegurar los tres puntos desde el silbatazo inicial en un debut que promete paralizar al país y reescribir la historia que comenzó en 2010.

Estadio Banorte | IMAGO7
Lo Último
10:58 Juventus cae ante Fiorentina y se aleja de la Champions League
10:50 Pet Fest 2026 Ciudad de México: Fecha, lugar y todo lo que debes saber
10:41 Tecate Emblema 2026: lluvia, Jonas Brothers y Cazzu marcan el arranque del festival en CDMX
10:22 Liga MX: Cruz Azul volverá a Puebla para disputar la Final del Clausura 2026
10:21 Bruno Fernandes iguala récord de asistencias en la polémica victoria del Manchester United
10:07 Mateo Chávez se estrena como goleador en el cierre de temporada del AZ Alkmaar
09:51 Raúl Jiménez entró de cambio en el empate entre Wolverhampton y Fulham
09:51 ¡Imparable! Ohtani y el batazo al Jardín Derecho que le dio la victoria a los Dodgers
09:17 Falla mecánica negó la victoria de Verstappen en las 24 hrs de Nürburgring
09:08 Roma se lleva el Derby della Capitale y acaricia la Champions League